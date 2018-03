"Terminatorul" Arnold Schwarzenegger, operat pe cord deschis

Stiri pe aceeasi tema

- Arnold Schwarzenegger a fost supus unei intervenții chirurgicale pe cord deschis, in urma unor complicații aparute in timpul unei proceduri de implantare valvulara aortica transcateter.Fostul guvernantor al...

- Doi specialisti de la clinica universitara Knapschaftskrankenhaus Ruhr- Epileptology din Bochum, Germania, prof. univ. dr. Jorg Wellmer si PD. dr. Marec von Lehe vor opera, in data de 7 iunie a.c., alaturi de neurochirugii de la Spitalul de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" din ...

- Sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta > si al subunitatilor, au fost vizitate la inceputul saptamanii de elevii salajeni ce fac parte din cadrul programului educational „Scoala Altfel”. Pompierii zalauani au primit vizita unor clase de elevi de la Scoala Gimnaziala “Porolissum” Zalau, in…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca hotararea primarului sectorului 5, Daniel Florea, de a deschide scolile in perioada codului portocaliu de ninsoare, a incalcat decizia Comitetului pentru Situatii de Urgenta, iar edilul va raspunde in fata legii.

- O fetita bolnava a fost tratata la Spitalul de Boli Infectioase din Craiova printre soareci, insa conducerea unitatii spitalicesti a negat intamplarea, dar a precizat ca in trecut au fost probleme cu rozatoarele. Citeste mai mult: adev.ro/p5q8m3

- O ordonanta de urgenta care vizeaza transferul unui teren catre PMB pentru spitalul metropolitan Bucuresti-Ilfov urmeaza sa fie adoptata de Guvern, a anuntat marti primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Aseara tarziu, la aproape ora 23,00, si-a incheiat activitatea grupul de lucru…

- Doi jandarmi aflati in misiune au fost atacati de patru barbati, suspectati ca participau la furt de motorina dintr-o cisterna. Jandarmii s-au ales cu rani serioase dupa ce au fost loviti cu batele de catre hotii.

- Un medic internist din Teleorman este cercetat pentru infractiuni de coruptie, respectiv pentru luare de mita, dupa ce ar fi primit 300 de lei pentru a acorda ingrijiri medicale unui pacient, se arata intr-un comunicat al Directiei Generale Anticoruptie (DGA). Perchezițiile au avut loc la Spitalul…

- Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1, și ministrul Sanatații, Sorina Pintea, au anunțat, luni, in cadrul unei conferințe de presa de la Sectorul 1, ca a fost incheiat studiul de prefezabilitate pentru Spitalul de Urgența „Sfantul

- Vești triste pentru rudele, prietenii și fanii actorului de comedie Jan Paler. Acesta a fost internat de urgenta de medicii din Ploiești, dupa ce acesta a ajuns la spitalul de acolo. Unii dintre apropiați au facut dezvaluiri despre starea de sanatate a artistului sub protecția anonimatului. Jean Paler…

- Starul brazilian Neymar jr. nu scapa de cuțit. Atacantul formației Paris Saint-Germain, care s-a accidentat in timpul unui meci din campionatul Frantei, va fi operat la sfarsitul acestei saptamani, in Brazilia, de medicul nationalei, a anuntat clubul parizian. Neymar jr. a suferit o entorsa la glezna…

- Doi barbati din Republica Moldova au ajuns azi noapte in stare foarte grava la Spitalul de Urgenta din Focsani, cu arsuri de gradele I, II si III. Acestia erau intr-un autotren stationat pe raza comunei Golesti si se incalzeau cu o butelie, insa aceasta a explodat. Pompierii a intervenit repede si au…

- Actrita americana Heather Locklear, una dintre vedetele serialului de televiziune "Melrose Place", a fost arestata in urma unor acuzatii de violenta domestica, dar si din cauza unei agresiuni comise asupra unui politist, au anuntat luni autoritatile din California, citate de Press Association.…

- Curtea de Apel Galati l-a condamnat definitiv pentru viol pe Viorel Micu (60 de ani), asistent medical la Spitalul de Urgenta din Braila. Barbatul a scandalizat opinia publica in 2015 dupa ce a iesit la iveala faptul ca ar fi violat zeci de paciente.

- „Pe fonduri europene, dupa cum bine stiti, în anul 2017 s-a reusit acreditarea tuturor autoritatilor de management si, mai mult, am introdus în Legea salarizarii si acordarea unui procent de 25% pentru primarii, presedintii de CJ, acolo unde avem proiecte pe fonduri europene. Cu…

- Zeci de mamici s-au adunat ieri, la ora 15.00, in centru orasului Targu Jiu, pentru a picheta timp de doua ore sediul Palatului Administrativ. Peste 50 de mamici, unele insotite de copii, au fost prezente in Piata Prefecturii, unde si-au ...

- Politistii din Valcea au deschis un dosar penal dupa ce o copila de 12 ani, insarcinata, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean Ramnicu Valcea. Fetita a fost supusa unei operatii de cezariana de urgenta, fatul fiind deja mort.

- O fotografie postata de celebrul actor și fost guvernator al statului California, Arnold Schwarzenegger, a devenit virala pe internet. In imagine, vedeta apare dormind pe trotuar, in fața statuii sale din bronz.

- Criza de medici de urgenta in spitale. La UPU Cluj e nevoie de 10 medici Garzi epuizante, cu medici putini si interventii din ce in ce mai multe, care cresc timpul de asteptare. Sute de posturi de medici de urgenta sunt libere in spitalele din tara si, desi se organizeaza concurs an de an, nu…

- Un tanar de 21 de ani, ce parea a fi sub influenta unor substante deloc legale, a furat masina unchiului, cand limuzina avea motorul pornit, a blocat portierele si a plecat la plimbare desi proprietarul avea cheia la el, dar nu putea sa intre in masina sa il opreasca. Aproximativ dupa o ora, masina,…

- Un barbat a fost transportat ieri la Spitalul de Urgenta din Chișinau, cu o rana in regiunea ochiului drept, dupa ce a fost impușcat cu o arma pneumatica de un gardian al companiei particulare de paza „DVS Service".

- Anca Pandrea a fost internata de urgența in spital și le-a dat mari emoții apropiaților. Artista a luat același virus gripal care a facut victime in Romania . La radiografie, i s-a descoperit ca și plamanii ei sunt foarte afectați. Anca Pandrea a ajuns la Spitalul de boli infecțioase, dupa ce a zacut…

- Dupa o perioada in care a lipsit din peisajul mediatic, Brad Pitt a fost surprins de paparazzi luni, in timp ce discuta cu un doi șoferi, in urma unui accident de mașina. Accidetul a fost unul minor, fara a se solda cu pagube materiale mari sau cu vreo leziune. Actorul in varsta de 54 de ani a fost…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Mihaela Radulescu i-a vorbit lui Arnold Schwarzenegger despre Romania! Diva de la Monaco, jurat la “Romanii au talent” , ne-a dezvaluit ca celebrul actor și fost guvernator al Californiei este interesat de țara noastra și i-a pus o mulțime de intrebari cand s-au cunoscut, prin intermediul iubitului…

- In doar patru zile Elon Musk a vandut aruncatoare de flacari – flametrowers - in valoare de 10 milioane de dolari, ceea ce a generat o sursa de venit neobisnuita pentru afacerea lui Boring Co., scrie BloombergTechnology. Miercuri seara, Elon Musk a declarat ca a vandut 20.000 de aruncatoare…

- Unul dintre cei mai apreciați artiști romani, Florin Chilian, a aflat joi ca diagnosticul dupa care s-a ghidat in ultimii ani era complet greșit. Mai mult, a fost nevoie de o intervenție chirurghicala rapida pentru a evita pericole și mai mari.

- “Imediat ce i-am vazut piciorusele din fata mai umflate am stiut ca trebuie sa numesc aceasta noua specie in onoarea lui Arnold (Schwarzenegger)”, noteaza entomologul Brian Brown, de la Muzeul de Istorie Naturala din Los Angeles (SUA) in investigatia sa. Musca Megapropodiphora…

- Un copil in varsta de 13 ani a fost ranit grav, sambata, pe un fond de vanatoare din judetul Vaslui, medicii luand decizia sa il transporte de la Barlad, la Spitalul „Sfanta Maria” din Iasi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Arnold Schwarzenegger nu mai joaca in atat de mult filme cum obișnuia odinioara. Deși nu mai este guvernator al Californiei de ceva timp, numele lui ajunge din nou la știri. De aceasta data, Terminatorul a ajuns parte din literatura științifica, mulțumita biologilor de la Muzeul Național de Istorie…

- Cele mai importante, sugestive, tragice sau fericite momente. Toate sunt cuprinse de agentia MEDIAFAX in Campania "100 de ani in 100 de momente", care va ofera cate un eveniment al fiecarui an din ultimul centenar.

- Doisprezece frati si surori, intre care minori, au fost descoperiti legati, dintre care unii cu lanturi, infometati si murdari intr-un mic oras din California, iar parintii lor au fost incarcerati pentru tortura, a anuntat luni politia americana, citata de AFP. Alerta a fost data de o a treisprezecea…

- CHIȘINAU, 16 ian – Sputnik. În accidentul îngrozitor, produs pe drumul național R2 Chișinau – Anenii Noi, au decedat cinci persoane, printre care și o fetița de aproape doi anișori. Alte doua femei, în vârsta de 23 și 24 de ani, sunt internate în stare extrem…

- Accident incredibil in California. O mașina care circula cu viteza a ajuns intr-un apartament situat la primul etaj al unei cladiri dupa ce a lovit un separator de pe drum. In urma accidentului, care s-a produs duminica dimineața, jumatate de mașina a ajuns in interiorul cladirii in timp ce restul a…

- Actorul si regizorul american George Clooney va produce, va regiza si va juca intr-un nou serial TV, "Catch-22", adaptat dupa romanul omonim scris de Joseph Heller, revenind astfel in televiziune la aproape 20 de ani dupa ce a parasit distributia serialului "Spitalul de Urgenta" ("ER"), informeaza…

- Se pare ca Florin Iordache ar fi avut o criza de colecist. Fostului ministru i s-au facut analizele medicale. La ecografie i-au fost descoperiți calculi, adica ”pietre”. Medicii de la Spitalul Floreasca au decis sa-l opereze pe Florin Iordache. Florin Iordache este fost ministru al Justiției…

- Refuzul medicului de garda de la Spitalul din Baicoi de a interna o femeie de 87 de ani si comportamentul acestuia trebuie sanctionate, spune secretarul de stat in MAI Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta. "Refuzul de internare a pacientei de catre medicul de garda din Baicoi…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica Suceava, Sebastian Jureschi, a declarat luni ca a primit conformarea rujeolei la copilul de 2 ani din Mitocu Dragomirnei care a murit joi, la Spitalul de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava.Conform reprezentantilorDirectiei de Sanatate Publica ...

- Depistat cu o tumoare sub lobul urechii, Dan Ciotoi fusese programat la o interventie chirurgicala la finalul acestei luni. Speriat de faptul ca la biopsie s-ar putea afla ca tumoarea este canceroasa, solistul trupei Generic s-a decis sa se opereze mai devreme."N-am mai asteptat. Am gasit…

- Un barbat și-a pierdut viața la spital în urma unui accident rutier produs aseara, 5 ianuarie, la Chișinau, în preajma cinematografului Gaudeamus, cu implicarea unui troleibuz de pe ruta nr.3. Directorul Regiei Transport Electric, Gheorghe Morgoci, a confirmat producerea accidentului,…

- O adolescenta de 16 ani, accidentata grav in accidentul de pe DN 17, in Tureac, judetul Bistrita-Nasaud, a murit in cursul noptii de vineri spre sambata, la Spitalul de Urgenta din Bistrita unde a fost operata. Tanarul care a produs accidentul este si el internat in coma alcoolica.

- Exemplu de ambiție și de perseverența dat de Andreea Nechita, o tanara in scaun cu rotile care a devenit medic rezident in Iași. Deși este țintuita in scaunul rulant de mai mulți ani din cauza unor probleme de sanatate, tanara de 25 de ani a reușit sa-și vada visul indeplinit. A absolvit Facultatea…

- Piața Ovidiu din Constanța s-a umplut de oameni veniți sa petreaca împreuna trecerea în noul an, 2018. Mii de constanțeni au ascultat muzica celor de la Tranda, Mihail, Vița de Vie și Spitalul de Urgența, iar la miezul nopții au admirat focurile de artificii. Spectacolul a…

