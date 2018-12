Stiri pe aceeasi tema

- Termenul maxim de 90 de zile, in care transportatorii de marfuri și pasageri din Republica Moldova se puteau afla pe teritoriul Ucrainei, va fi extins. In cadrul intrevederii de astazi cu prim-ministrul Pavel Filip, președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a anunțat despre punerea in aplicare, in cel…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a anuntat in Consiliul de securitate al tarii ca legea martiala impusa pe 25 noiembrie in unele zone ale Ucrainei, dupa ce Rusia a confiscat trei nave ucrainene, a...

- Un „Conciliu de Reunificare” (Sinodul) a consacrat, sambata, crearea Bisericii ortodoxe ucrainene autocefale (independenta de Patriarhia Moscovei), prin numirea patriarhului Epifanie, la catedrala Sfanta Sofia din Kiev. Catedrala a fost construita de fiul Prințului Vladimir, al carei botez din anul…

- Presedintele ucrainean, Petro Porosenko, a declarat, sambata, ca tara sa a inasprit securitatea la structuri esentiale ale infrastructurii, cum ar fi centralele nucleare si la porturile din Marea Neagra, scrie Reuters, informeaza News.ro.Porosenko a reluat, sambata, acuzatiile conform carora…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a acuzat pe Petro Porosenko, presedintele Ucrainei, ca a orchestrat conflictul naval din Marea Azov pentru a castiga popularitate in randul cetatenilor, inaintea alegerilor de anul viitor, relateaza Euronews.

- Președintele ucrainean Petro Poroșenko a luat prima decizie dupa ce marina militara din Rusia a capturat 3 nave de razboi ale Ucrainei. Poroșenko susține ca gestul provocator al Federației Ruse este un act care încalca dreptul internațional și nu are alta soluție decât…

- Cancelarul german Angela Merkel incepe joi o vizita in Ucraina, unde va avea intrevederi cu presedintele Petro Porosenko si cu premierul Volodimir Groisman, transmite dpa, potrivit Agerpres.Principalele teme de pe agenda vizitei vor fi relatiile germano-ucrainene si conflictul din estul Ucrainei,…

- La inceputul acestei saptamani s-a produs o ruptura majora in Biserica Ortodoxa. Luni, sinodul de la Moscova a anuntat ca a rupt relatiile cu Patriarhia de la Constantinopol, cea care are in subordine peste 300 de milioane de crestini ortodocsi. In urma cu o saptamana, patriarhul Bartolomeu…