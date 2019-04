Termeni si conditii pentru programul Rabla Clasic 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Comparativ cu trimestrul III 2018, produsul intern brut (PIB) in trimestrul IV 2018 a fost, in termeni reali, mai mare cu 0,9%1. Fata de acelasi trimestru din anul 2017, PIB-ul a inregistrat o crestere cu 4,1% pe seria bruta si de 4,0% pe seria ajustata sezonier, anunta Institutul National de Statistica…

- Primaria Motru nu va avea fondurile necesare pentru a asigura cheltuielile de funcționare pana la finalul anului. Potrivit repartizarii realizate prin algoritmul ANAF in buget va intra o suma de 5,7 milioane de lei, cu 2,6 milioane de lei mai putin decat minimumul necesar pentru functionarea normala.…

- In Romania au fost aduse un milion de mașini second-hand in ultimii doi ani, 79% dintre ele fiind mai vechi de opt ani. In acest context, sunt cerute masuri radicale și schimbari ale regulamentului. Parcul auto național a ajuns la peste 8,1 milioane vehicule, cu trei milioane mai multe decat acum zece…

- ”Un alt aspect constatat a fost legat de situatii in care detinatorii unor lucrari hidrotehnice nu au efectuat toate demersurile in vederea autorizarii functionarii acestora. A rezultat faptul ca un numar de 39 de baraje de importanta exceptionala si deosebita (categoriile A si B) nu erau autorizate/avizate…

- Romanii care locuiesc in Italia ar putea primi de la stat pana la 780 de euro pe luna, in cazul in care intampina probleme financiare. In astfel de conditii, se mai intorc in tara noastra doar cei iesiti la pensie, care reusesc sa traiasca o batranete decenta datorita banilor stransi in afara.…

- Scolile si gradinitele se redeschid maine. Chiar daca Romania e in pragul unei epidemii de gripa, Ecaterina Andronescu spune ca vor fi triaje epidemiologice stricte, iar asta o linisteste. Ministrul Educatiei anunta ca sistarea cursurilor in saptamana in care se incheie situatia scolara a elevilor ar…

- Miscarea palestiniana Hamas a trimis un avertisment Israelului, afirmand ca va raspunde in forta si imediat oricarui atac asupra Fasiei Gaza, a informat vineri un ziar libanez, citat de publicatia israeliana Times of Israel, relateaza Agerpres.Citand sub rezerva anonimatului o sursa din cadrul…

- La 31 decembrie 2018, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 7,9% (4,5% în termeni reali) fata de 31 decembrie 2017, pe seama majorarii cu 13,4% a componentei în lei (9,8% în termeni reali) si a diminuarii cu 1,3% a componentei în valuta exprimata în…