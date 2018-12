Stiri pe aceeasi tema

- Guvernarea PSD a majorat pensiile in avans fața de prevederile legale și va continua sa o faca. Prin urmare toate acuzele isterice ca pensionarii ar pierde din bani pentru ca indexarea pensiilor nu se face de la 1 ianuarie ci de la 1 septembrie 2019 e ca-n bancurile cu radio Erevan: ”nu i se ia, ci…

- In Ungaria au continuat manifestatiile prin care i se solicita premierului Viktor Orban revocarea legii privind orele de munca suplimentare, precum si impotriva controlului exercitat de guvern asupra institutiilor media, transmite miercuri dpa. In jur de 1.000 de persoane s-au adunat marti seara la…

- "Se spune ca am cel mai mare salariu din istoria institutiei. Este foarte posibil, pentru ca, odata cu trecerea contributiilor de la angajator la angajat, intr-adevar, probabil am cel mai mare salariu brut din istoria institutiei, dar asta nu inseamna ca mi-a crescut si netul. Netul este in conformitate…

- Mii de șoferi risca sa ramana fara permis in urma schimbarii legislației. O prevedere legala adoptata in Camera Deputaților da organelor legii posibilitatea suspendarii permiselor șoferilor care sufera anumite boli.Potrivit legii, orice medic este obligat sa ii trimita la consultatii de specialitate…

- Introducerea legii martiale in Ucraina comporta riscuri pentru o escaladare a conflictului in anumite regiuni ale acestei tari, mai ales in sud-est, a declarat marti purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, informeaza TASS si EFE. "Aceasta este o problema interna a Ucrainei,…

- Ca urmare a intrarii in vigoare, la data de 28 septembrie, a Legii nr. 196 din 20 iulie 2018 privind inființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, au fost introduse noi obligații legale atat pentru condominii, cat și pentru operatorii de servicii…

- Deși pare greu de crezut, LEONI Wiring Systems RO risca radierea din Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru ca nu și-a depus la timp bilanțul contabil pe anul 2017. Cei care pot cere acest lucru sunt cei de la ANAF sau creditorii. Citește mai multe detalii despre acest subiect in ediția…

- Un tanar de 24 ani locuitor al capitalei, anterior judecat pentru furt, a fost reținut de oamenii legii, pentru ca ar fi comis cel putin cinci jafuri din buticurile specializate in vanzarea produselor cosmetice și chimice.