Stiri pe aceeasi tema

- Odonanta de urgenta ce va cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019 a fost publicata sambata in Monitorul Oficial, la mai bine de o saptamana de la adoptare. In 21 decembrie, in ciuda numeroaselor critici si atentionari venite din partea…

- Marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovic, a anuntat ca participantii la fondurile de pensii administrate privat din Pilonul II se vor putea retrage inainte de termen pe baza de cerere, incepand de anul viitor, dupa minimum 5 ani de participare, iar comisionul de retragere inainte de termen este…

- Guvernul nu poate modifica o lege aflata in dezbatere parlamentara pentru ca ar incala astfel „competenta Parlamentului de unica autoritate legiuitoare“, arata o decizie a CCR din 2010. Asadar, Codurile penale, aflate pe masa alesilor, nu pot fi modificate prin ordonanta de urgenta, asa cum a anuntat…

- Aflate pe masa judecatorilor CCR, interceptarile SRI au fost declarate neconstitutionale. Oricat s-ar incerca impunerea unor teme serioase, la zi, trecutul vine din spate si isi impune agenda. Obsesia dosarelor DNA instrumentate pe baza interceptarilor SRI face imposibila o dezbatere, sa zicem, pe tema…

- Dincolo de toate discuțiile despre amnistii, grațieri și așa mai departe, se apropie momentul in care Guvernul și partidele ce-l formeaza ori susțin vor fi nevoite sa raspunda la o serie de intrebari neplacute referitoare la siguranța cetațeanului. Ne intereseaza prea puțin daca ele vor veni din partea…

- Fiecare copil din Romania va avea, de anul viitor, un cont deschis la Trezorerie. Contul se deschide automat, fara a fi necesar acordul parintilor, acestia din urma fiind "ispititi" sa depuna acolo bani pentru viitorul copiilor lor....

- Crescatorii de animale, cooperativele sau grupurile de producatori pot depune proiecte pana la data de 15 decembrie 2018 pentru achizitia si infiintarea de abatoare mobile din fonduri europene, a anuntat, miercuri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).Institutia precizeaza…

- Comisia de transporturi din Camera Deputatilor a dat, marti, un vot favorabil pe proiectul de lege privind aprobarea investiției Autostrada Tg. Mureș-Iași. Opozitia a acuzat Guvernul ca nu doreste sa realizeze aceasta investitie, iar USR a propus mai multe amendamente care au fost preluate de toate…