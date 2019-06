Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu reabilitarea Caii Martirilor, pe bucata Surorile Martir Caceu – Bd. Liviu Rebreanu, primarul Nicolae Robu a decis ca este cazul sa fie interzisa parcarea pe toata lungimea șoselei pe care mai era permisa, de la Liviu Rebreanu pana la str. Mareșal Constantin Prezan (fosta str. Lidia…

- Primaria Timișoara a desființat in urma cu mai bine de o luna banda speciala pentru transport public, ambulanțe și taximetre care mergea spre centru, dar iata ca o reinființeaza in sens invers. Strada Cluj avea pana acum patru benzi de circulație spre Județean, insa una va fi dedicata, potrivit lui…

- Doua strazi din Timișoara vor fi din nou inchise pentru efectuarea unor lucrari. Decizia a fost luata de Comisia de circulație a Municipiului Timișoara. Astfel, aviz favorabil pentru inchiderea traficului rutier a fost data pentru strada Calea Martirilor, pe tronsonul intre strada Surorile Martir…

- Comisia de circulatie a municipiului Timisoara a avizat favorabil inchiderea traficului rutier, in data de 18.05.2019, intre orele 7,30 – 17,30, pe str. Calea Martirilor, pe tronsonul cuprins intre str. Surorile Martir Caceu si bd. Liviu Rebreanu, in vederea executarii lucrarilor de reparatii. 2. Aviz…

- Primaria Timisoara anunta ca de astazi, 19 aprilie, se redeschide traficul rutier pe strada Aries, de la ora 17.00, pana luni, 22 aprilie, ora 8.30. Pentru executarea lucrarilor aflate in faza de finalizare de pe str. Aries, pe tronsonul cuprins intre strada Surorile Martir Caceu si bulevardul Liviu…

- Primaria Timișoara informeaza public operatorii de retele de comunicatii ca termenul limita pana la care trebuie trecute in subteran cablurile de telecomunicatii din zona centrala a Timisoarei este 15 mai 2019. In caz contrar, daca transferul din aerian in subteran nu va fi efectuat pana la termenul…

- Primaria Timișoara și-a lasat fara Internet și cablu tv popriile direcții. Hotarata sa elimine din oraș numarul mare de cabluri, municipalitatea locala a taiat inclusiv conexiunile mai multor servicii ale primariei.