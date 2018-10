Stiri pe aceeasi tema

- Misiunea de audit a Comisiei Europene, care se afla in prezent in Romania privind pesta porcina africana, va prezenta un raport public in data de 25 octombrie, a anuntat Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). In judetul Calarasi au fost confirmate 74 de focare…

- Misiunea de audit a Comisiei Europene, care se afla in prezent in Romania privind pesta porcina africana, va prezenta un raport public in data de 25 octombrie, a anuntat Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Raportul va fi publicat pe site-ul Comisiei…

- Miercuri, la ora 9:00, incepe controlul pe care o delegatie a Comisiei Europene il desfasoara in Romania, vreme de o saptamana, pentru a stabili daca autoritatile din tara noastra au procedat corect in lupta cu pesta porcina africana (PPA). Romania participa, inca din 2015, la un program multianual…

- Pesta porcina africana evolueaza in 12 judete, in 207 de localitati, cu un numar total de 898 de focare, fiind inregistrate si 57 de cazuri la mistreti, anunta ANSVSA. In total, au fost eliminati peste 230.000 de porci afectati de boala, scrie News.ro. Potrivit unei informari transmise,…

- Romania nu a cerut bani europeni pentru a combate pesta porcina africana care s-a raspandit in 12 județe. Autoritațile pot solicita chiar și decontarea a 50-70 la suta dintre cheltuielile pentru despagubirea femierilor, insa Comisia Europeana nu a primit deocamdata nicio cerere oficiala din partea Romaniei,…

- Comisia Europeana a avertizat Romania inca din februarie 2017 ca nu ia masuri concrete pentru prevenirea izbucnirii pestei porcine africane. In loc sa intețeasca masurile de combatere a Pestei Porcine Africane, ANSVSA le-a redus. Reprezentanții Comisiei Europene il contrazic pe ministrul Agriculturii,…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea a continuat sa sustina, miercuri, intr-o conferinta, ca Guvernul a actionat „in mod corect, rapid si eficient” in gestionarea crizei pestei porcine. Insa un raport din februarie 2017 al Comisiei Europene arata ca, la acea vreme, tara noastra nu aplica inca multe masuri…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana in Romania a ajuns la 524, dintre care 521 in gospodariile populatiei, a anuntat, miercuri, presedintele Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ANSVSA , Geronimo Raducu Branescu, citat de Agerpres.ro. Acesta a mentionat ca…