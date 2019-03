Stiri pe aceeasi tema

- DNA a cerut luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ascultarea in sala de judecata a interceptarilor din dosarul in care secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a fost achitat in prima instanta intr-un dosar de trafic de influenta, efectuare de operatiuni financiare ca…

- Luni dimineața, 25 februarie, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis amanarea procesului in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa, pentru 25 martie. Tariceanu nu a fost prezent la proces si a transmis prin avocatul…

- Instanta suprema a admis o contestatie depusa de fostul senator Dan Sova si a dispus anularea condamnarii de 3 ani inchisoare primite de acesta in dosarul 'CET Govora'. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca dosarul sa se rejudece pe data de 15 aprilie. Dan Sova a fost eliberat din penitenciar…

- Avocatii lui Liviu Dragnea au solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie audierea liderului PSD in dosarul DGASPC Teleorman, in care acesta a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. Un complet de cinci judecatori de la Instanta…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus luni excluderea mai multor probe din dosarul in care Elena Udrea a fost trimisa in judecata de procurorii DNA pentru trafic de influenta si spalare a banilor, alaturi de jurnalistul Dan Andronic, acuzat de marturie mincinoasa. Potrivit deciziei…

- Atac dur lansat de secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, care a afirmat, luni, ca , desi s-a dovedit ca DNA "a dat cu capul in gard" si a comis abuzuri,direcția continua sa lucreze si a declarat apel in dosarul in care el a fost achitat in prima instanta.Prezent luni la Inalta Curte…