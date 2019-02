Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații de la ICCJ au decis luni ca urmatorul termen in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman sa aiba loc pe 18 martie.- in curs de actualizare

- Un nou termen in procesul in care liderul PSD Liviu Dragnea contesta condamnarea la 3 ani si jumatate de inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman are loc luni la ICCJ. Jurnalista Realitatea Tv Ionela Arcanu, care…

- Completul care judeca dosarul angajarilor fictive din Teleorman judeca azi un nou termen, informeaza realitatea.net.In acest dosar, pe 21 iunie, Inalta Curte l a condamnat pe Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz in serviciu .Decizia…

- Procesul angajarilor fictive de la Direcția Generala de Asistența Sociala și pentru Protecția Copilului (DGASCP) Teleorman, in care liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare, a fost din ...

- Procesul lui Drganea privind dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, în care liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat în prima instanta la trei ani si jumatate de

- Pe rolul Completului 2 de 5 judecatori se afla dosarul in care Liviu Dragnea a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarile fictive la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (D.G.A.S.P.C.) Teleorman.…

- Colegiul de conducere a Inaltei Curți de Casație și Justiție a hotarat, in urma cu cateva zile, ca toate completurile de cinci judecatori sa amane ședințele programate in decembrie. Dosarul privind angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman,…