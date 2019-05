Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a fost audiat, luni, la Curtea Suprema, in dosarul in care a fost condamnat la 3 ani si jumatate de inchisoare in prima instanta. El a sustinut in continuare ca este nevinovat si ca nu are incredere in DNA. Magistratii au amanat pronuntarea unei sentinte definitive pentru data de 20 mai.

- Liviu Dragnea a ajuns la Curtea Suprema in jurul orei 11.00, pentru a depune marturie in dosarul angajarilor fictive de la Directia Copilului Teleorman, dosar in care a fost condamnat la 3 ani si jumatate de inchisoare in prima instanta. El s-a asezat in primul rand. Este foarte nervos. Dosarul a ajuns…

- Liviu Dragnea a fost audiat, luni, la Curtea Suprema, in dosarul in care a fost condamnat la 3 ani si jumatate de inchisoare in prima instanta. El a sustinut in continuare ca este nevinovat si ca nu are incredere in DNA. Magistratii au amanat pronuntarea unei sentinte definitive pentru data de 20 mai.…

- Liviu Dragnea a ajuns la Curtea Suprema in jurul orei 11.00, pentru a depune marturie in dosarul angajarilor fictive de la Directia Copilului Teleorman, dosar in care a fost condamnat la 3 ani si jumatate de inchisoare in prima instanta. El s-a asezat in primul rand. Este foarte nervos. Dosarul a ajuns…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este citat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Initial, judecatorii stabilisera ca Dragnea sa fie audiat pe 18 martie, insa liderul PSD ...

- Liviu Dragnea este asteptat, luni, la Curtea Suprema pentru a depune marturie in dosarul angajarilor fictive, dosar in care a fost condamnat la 3 ani si jumatate de inchisoare in prima instanta. Dosarul a ajuns la ultimul termen, si chiar in cazul absentei liderului PSD, judecatorii pot decide incheierea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este citat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde el insuși a cerut sa fie audiat in dosarul angajarilor fictive de la Direcția Copilului. Dragnea are o condamnare in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. Prezența lui Dragnea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie are programat, luni, un nou termen in dosarul angajarilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman, in care social-democratul Liviu Dragnea a fost condamnat, in prima instanța, la 3 ani si 6 luni inchisoare cu ...