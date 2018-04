Terină din brânză de capră De ce ai nevoie ca sa faci terina din branza de capra: 500 g telemea de capra

300 g smantana dulce

2 morcovi fierți

1 ardei gras roșu

3 oua fierte tari

cateva frunze de salata rucola

2 pliculețe gelatina

sare

piper Afli cum se prepara terina din branza de capra de pe clickpoftabuna.ro. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

