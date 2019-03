Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a revizuit la 3,8 pe scara Richter, de la 3,5, magnitudinea cutremurului produs luni, la ora locala 16:16, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit agerpres.ro.Citește și: Atac de ultim moment al lui Traian…

- O inregistrare audio cu autorul principal al omorului din fața clubului medieșean Serabeva, a fost facuta publica de jurnaliștii de la orademediaș.ro. Marius Rusu, recidivistul din județul Alba care l-a ucis pe Marius Faghiura Andrei cu unsprezece lovituri de cuțit in noaptea de 12-13 ianuarie 2019,…

- Dan Marașescu, coordonatorul unitații de traducere in limba romana la Consiliul Uniunii Europene, este și cel care a tradus mult aplaudatul discurs al lui Donald Tusk, rostit la Ateneul Roman. Romanul a explicat pentru Libertatea cum a facut traducerea, el și colegii sai fiind in special solicitați…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,3 grade pe scara Richter s-a produs, miercuri, la ora 13:36, in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. Seismul a avut loc la o adancime de 150 de kilometri. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite ca intensitatea cutremurului…

- Potrivit Institutului National de Fizica a Pamantului, epicentrul seismului a fost stabilit la pnuctul de intalnire a coordonatelor: latitudine 46.6102 grade, longitudine 22.116 grade. Masuratorile au indicat ca magnitudinea cutremurului a fost de 2,1 grade pe scara Richter, fiind un seism de suprafata,…

- „Cutremurul m-a speriat cel mai tare. Eu nu am trait vreun cutremur de magnitudine prea mare si nu stiu cum ar trebui sa reactionez", a spus Alina Puscas, potrivit libertatea.ro. Citeste si Romania, lovita de un cutremur de 8 grade pe scara Richter, de Craciun? Sapte cutremure au avut loc…

- Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP) a revizuit magnitudinea cutremurului produs joi, la ora 16.56, in județul Buzau, anunțand ca acesta a avut 3,6 pe scara Richter. Inițial, INFP a anuțat ca un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs in Buzau, la…

- Un nou cutremur a avut loc, miercuri dimineața, magnitudinea acestuia fiind de 3.7 pe scara Richter.Seismul a avut loc in județul Buzau, la ora 7.33, la o adancime de 170 kilometri. In cursul noptii, un alt cutremur a avut loc in Vrancea, magnitudinea acestuia fiind 3 pe scara Richter.…