- Un barbat de 43 de ani din Brasov s-a dus marti la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, pentru a anunta ca si-a ucis sotia si cei doi copii. Afirmatiile s-au dovedit reale, iar in prezent barbatul se afla in custodia politistilor.

- O angajata a firmei care se ocupa de vanzarea unor aparate medicale si care este administrata de barbatul suspectat de tripla crima a declarat ca acesta nu era violent. "Noi suntem aici cu oamenii, nu stim nimic, nimic. Ne-a spus ce avem de facut si atat. Nu era abatut. Nu era un violent,…

- Crima terifianta, marți dupa-amiaza! Un barbat și-a omorat cei doi copii și soția, dupa care s-a predat la poliție. Triplul asasinat a avut loc... The post Crima terifianta! Un barbat și-a ucis soția și cei doi copii, apoi s-a predat la poliție appeared first on Renasterea banateana .

- Potrivit celor mai noi informații, criminalul care a luat viața copiilor și mamei acestora se numește Florin Mircea Buliga. El era administratorul unei firme din Brașov, conform B1. Știre in curs de actualizare. The post Crima in Brasov: si-a ucis sotia si copiii! S-a aflat cine este criminalul appeared…

- Un barbat de 49 de ani din comuna Mosoaia, suspectat ca si a sechestrat in ultimele doua saptamani sotia si cei patru copii minori, a fost retinut, joi, de politistii pitesteni, informeaza Agerpres.ro. El este banuit ca, in decursul a doua saptamani, si ar fi lipsit de libertate sotia si patru copii…

- Un barbat din comuna argeseana Mosoaia a fost audiat de Poliție, el fiind suspectat ca timp de doua saptamani si-a sechestrat si batut sotia si cei patru copii, cu varste intre doi si 14 ani, potrivit romaniatv.net. Poliția a sesizat și DGASPC Arges in legatura cu acest caz. Barbatul, in varsta de 49…

- Intors din inchisoare, unde a executat o pedeapsa de trei ani si jumatate pentru inselaciune si trafic de influenta, un barbat din Moșoaia se va intoarde din nou dupa gratii, pentru ca și-a sechestrat familia. Abia intors acasa, pe 8 martie, barbatului i-a cașunat pe sotie si cei patru copii ai…

- La aceasta ora se desfașoara percheziții la locul de munca și la domiciliul unui medic suspect pentru savarșirea unor infracțiuni de corupție, precum luare de mita in forma continuata. UPDATE, ORA 13,20. Chirurgul Liviu M., care lucreaza la Institutul de Urgența pentru Boli Cardiovasculare și Transplant…

- Un barbat a fost trimis in judecata de procurorii suceveni, dupa ce la sfarsitul anului trecut a agresat verbal doi politisti, amenintandu-i cu moartea, oamenii legii fiind nevoiti sa foloseasca sprayul lacrimogen, iar ulterior el a incercat sa-i mituiasca pe acestia ca sa nu ia masuri impotriva sa.…

- In cursul acestei dimineti, 14 martie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 12 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetul Constanta, intr-un dosar…

- Codul penal prevede la art. 271 ca este infractiune fapta persoanei care impiedica un act procedural si refuza sa furnizeze informatiile solicitate, pedeapsa fiind inchisoare de la trei luni la un an sau amenda. "Fapta persoanei care face afirmatii mincinoase sau nu spune tot ce stie in fata…

- Prim-procuror adjunct Tatu Calin, in calitate de purtator de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu si comisar-sef Ivancea Tiberiu, seful Inspectoratului de Politie al Judetului Sibiu, sunt imputerniciti sa aduca la cunostinta opiniei publice aspecte cu privire la o crima savarșita cu sange…

- Trimiterea unui mesaj la un numar greșit poate fi un dezastru, dar ceva uimitor s-a intamplat atunci cand o femeie a trimis o imagine destinata iubitului ei unui barbat necunoscut. O femeie a facut o fotografie in timp ce se afla in cabina de proba a unui magazin, incercand sa-și aleaga o rochie de…

- In data de 8 martie, politistii din cadrul Poliției Orașului Costești și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane efectueaza 11 de perchezitii domiciliare in județul Argeș, la locuințele unor persoane banuite de furt. La data de 8 martie a.c., politistii…

- La doar 15 ani, Adrian a fost condamnat deja pentru tentativa de omor. Totul dupa o bataie intre multi adolescenti, in urma careia unul dintre ei a fost injunghiat. Acum, baiatul este intr-un centru de detentie pentru minori dupa ce a primit o condamnare de 5 ani. Mama unui minor incarcerat: „Cand a…

- Barbatul din comuna galateana Pechea, suspectat ca si-a ucis, joi, pe strada, fosta iubita cu mai multe lovituri de cutit, pentru ca aceasta nu mai voia sa se impace cu el, dupa ce s-a intors la sotul ei si la cei doi copii, a fost retinut si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva…

- Curtea de Apel Alba Iulia a admis, luni, sesizarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia si a dispus punerea in executare a mandatului european de arestare a omului de afaceri Ariganello Pasquallino (cetatean italian cu resedinta in Alba Iulia) si arestarea lui preventiva pe o durata de…

- Un barbat in varsta de 49 de ani a fost retinut de politistii Sectiei 2 Brasov, vineri seara, dupa ce si-a batut si amenintat sotia, chiar sub ochii fiului lor, in varsta de 10 ani. Potrivit polițiștilor, vineri, in jurul orei 20.40, in timp ce se afla la domiciliul sau din municipiul Brașov, str. Calea…

- Un barbat din Romania si a uitat pur si simplu sotia intr o parcare din Ungaria, scrie ebihoreanul.ro. Potrivit comunicatului Inspectoratului de Politie din Judetul Somogy, intamplarea s a petrecut chiar miercuri, 21 februarie, intr o parcare de pe autostrada M5, in apropierea orasului Szeged. Sotul…

- Marti, 20 februarie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara precum si un mandat de aducere, pe numele unui barbat, in varsta de 42 de…

- Ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice. Acestea sunt acuzatiile care li se aduc unor barbati de etnie rroma care ar fi agresat doi politisti. Totul s-a intamplat noaptea trecuta la priveghiul dinaintea unei inmormantari la care au participat mai multe persoane de etnie rroma. Unii dintre acuzati…

- A fost depistata persoana care a ucis, intr-o cladire dezafectata din Tiglina III, un om al strazii. Inculpatul este retinut pentru 24 de ore pentru omor. Numele lui este Budescu Valentin si are 26 de ani. Barbatul si-a recunoscut fapta si va fi propus astazi pentru arestare preventiva. In raportul…

- Doi barbati, unul din Vartescoiu, iar celalalt din Odobesti, vor fi judecati pentru tentativa la omor calificat si distrugere, respectiv tentativa la omor si violare de domiciliu. Barbatul din Vartescoiu a incendiat casa in care dormeau mai multi copii. Cel din Odobesti a batut un localnic in prima…

- Opt perchezitii domiciliare au loc miercuri dimineata in Bucuresti, 13 persoane urmand sa fie duse la audieri, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul prestarilor de servicii, cu un prejudiciu de 4 milioane de lei."In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie…

- Un accident cumplit a avut loc, joi seara, pe soseaua care leaga orasele Gheorgheni si Miercurea Ciuc. Un barbat a pierdut controlul volanului, masina a derapat si in urma impactului sotia si cei doi copii ai acestuiaA si-au pierdut viata.

- Noi imagini cu polițistul pedofil Eugen Stan, susprinse de camerele de supraveghere montate intr-un bloc. In imagini se vede cum polițistul urmarește trei fetițe pana in scara unui bloc și le agreseaza. Fapta a fost comisa in anul 2015. In imagini se vede cum barbatul le urmarește pe cele trei minore,…

- In Franta, parintii care posteaza imagini cu copiii lor pe Facebook risca inchisoarea daca nu respecta anumite reguli impuse de Guvernul din Hexagon. Autoritatile au decis ca parintii care urca pe retelele de socializare fotografii cu minori sunt vinovati de incalcarea dreptului copilului la viata privata.…

- Prezentatorul de televiziune Mihai Morar a avut parte de un eveniment fericit chiar in ziua de Boboteaza, cand a fost naș de botez alaturi de soția sa. Mihai Morar este casatorit cu frumoasa Gabriela de mai bine de zece ani . C ei doi au impreuna fetițe gemene, Mara și Cezara . Cuplul se ințelege perfect,…

- Salvatorii montani din Poiana Brasov au acționat miercuri seara pentru recuperarea unui grup de minori, surprins de intuneric pe poteca dintre Cabana Lehmann si Pestera de Lapte (bulina albastra). Apelul pentru interventia de evacuare a grupului de copii ramas blocat in zona Peșterii de Lapte din…

- Dan Negru, care va prezenta cel de-al 18-lea Revelion consecutiv la Antena 1, duminica, 31 decembrie, de la ora 22.15, și-a invitat pentru prima data copiii, Dara și Bogdan, și soția, Codruța, in public și in culise, la Revelionul Starurilor.

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA) - Serviciul Judetean Anticoruptie (SJA) Mures si alte 7 servicii judetene, impreuna cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Mures, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza…

- Fostul patron al fabricii din Moscova l-a impuscat mortal pe rivalul sau, miercuri dimineata, dupa ce se certasera. Barbatul a plecat ulterior de la locul crimei si este inca in libertate. Politia este pe urmele lui. Inca doua persoane ar fi fost impuscate si ranite de acelasi individ. Initial…