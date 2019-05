Terifiant! Corpul unui bărbat, cuib de insecte. Video şocant cu un pacient postat de un doctor pe internet Un medic din China a postat o inregistrare video in legatura cu motivul neobisnuit pentru care un pacient s-a prezentat la spital acuzand disconfort la nivelul urechii - un paianjen care isi construise cuib in interiorul canalului auditiv al barbatului, relateaza joi UPI. Videoclipul, filmat la un spital din orasul Yangzhou, in provincia Jiangsu, arata interiorul urechii unui pacient identificat cu numele de Li. Li s-a prezentat la spital si s-a plans de disconfort la nivelul urechii. In momentul in care medicul l-a consultat a constatat ca un mic paianjen isi construise cuib… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un medic din China a postat o inregistrare video in legatura cu motivul neobisnuit pentru care un pacient s-a prezentat la spital acuzand disconfort la nivelul urechii - un paianjen care isi construise cuib in interiorul canalului auditiv al barbatului, relateaza joi UPI. Videoclipul, filmat la un spital…

- O bataie intre zeci de persoane a avut loc joi intr-un mall din China, intre un grup de antrenori de Taekwondo și un grup de instructori de la o sala de gimnastica. Incidentul a avut loc intr-un mall din orașul Jiangsu. Șapte oameni au fost raniți, iar 15 beligeranți din ambele tabere au fost arestați,…

- Un bebeluș a fost la un pas de moarte, dupa ce mama lui i-a dat prea multa gel Bonjela pentru a-și calma durerile dentare. Jessica Vermunt a pus doza recomandata de medic in gura fiicei sale de șapte luni,...

- Simona Halep (2 WTA) a vorbit la peste un an distanta despre momentul care a pus pe jar tot tenisul romanesc. In ianuarie 2018, dupa finala pierduta cu daneza Caroline Wozniacki, la Melbourne, scor 6-7, 6-3, 4-6, constanteaca ajungea pe patul de spital din cauza epuizarii.

- Tragedie intr-un mall din China. Un copil a murit dupa ce mama lui s-a dezechilibrat pe o scara rulanta și l-a scapat din brațe. Toata scena a fost filmata de camerele de luat vederi. Tragedia a avut loc...

- Explozia a avut loc in estul Chinei, au declarat autoritatile locale, relateaza AFP. Accidentul s-a produs cand un container folosit pentru a stoca deseuri metalice a luat foc in afara cladirilor acestei uzine din Kunshan, in provincia Jiangsu, a anuntat guvernul local pe la reteaua sociala WeChat."Cauza…

- Accidentul a avut loc vineri seara intr-o fabrica de procesare a perlitei - un nisip de origine vulcanica folosit in special in agricultura - in orasul Qingzhou, au declarat autoritatile municipale intr-un comunicat. "Cauza initiala a accidentului este o scurgere de gaz natural lichefiat.…

- Explozia a avut loc in orasul Yancheng, in provincia Jiangsu (estul Chinei), a declarat municipalitatea. O inregistrare video postata pe retele de socializare si de catre mass-media chineze arata de la locul exploziei o minge de foc imensa, de cativa zeci de metri inaltime. Agentia de…