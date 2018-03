Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) anunța ca Bacaul a inregistrat un nou deces, posibil din cauza virusului ce provoaca rujeola. E vorba de un bebeluș de cinci luni, care s-a stins la Spitalul de Boli... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Luna viitoare, ar fi implinit 89 de ani, iar in 1952 (parca dintr-un alt univers) a fost numit de presa finlandeza cel mai bun portar al lumii. Nationala de fotbal a Romaniei participa atunci la Jocurile Olimpice de la Helsinki, iar „ingerul pazitor” este omul dintre buturi: Ion Voinescu. Portarul de…

- Birocrația din Romania a reușit sa creeze o noua situație tragi-comica.Un barbat in varsta de 63 de ani, din judetul Vaslui, declarat decedat in anul 2016, desi este in viata, a pierdut procesul prin care cerea anularea declararii decesului. Citește și: Un nou dosar penal BUBUIE in PNL: GREUL…

- Scene de groaza pe strada Tibrului din Timișoara, unde o fetița in varsta de doar patru ani a fost ucisa. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție, dar și de la Ambulanța, scrie pressalert.ro. Medicii au incercat sa o resusciteze pe micuța, insa fara succes. „In urma cu…

- Autoritatile de la Ottawa au dorit luni sa onoreze prezenta cuplului regal al Belgiei, care a inceput o vizita oficiala in Canada, prind arborarea drapelului belgian in gradina resedintei...

- Un al doilea accident mortal in Arges s-a produs la scurt interval de timp dupa cel de la Albota si a avut loc la Harsesti. In acest accident, victima a cazut un biciclist de 73 de ani. Acesta a fost acrosat de o masina si a murit. Echipajul SMURD ajuns la fata locului a efectuat manevre de resuscitare,…

- Toata lumea ii vedea fericiti pana la adanci batraneti. Numai ca... intr-o noapte, la ora 1:00 a.m., barbatul a sunat la politie spunand: "Cred ca mi-am ucis nevasta".Bulversare totalaCand dispecerul a cerut mai multe detalii, Matthew a spus doar atat "Am avut un vis, m-am trezit,…

- Un barbat de 68 de ani a murit in aceasta dupa-amiaza dupa ce a fost lovit pe trecerea de pietoni de un politist, care a condus sub influenta alcoolului. „Din primele cercetari la fata locului s-a stabilit ca un barbat de 34 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Iuliu […]…

- Medicii Sectiei de Psihiatrie a Spitalului Slatina, colegi cu infirmierul care a ucis o asistenta, dupa care s-a omorat, vor fi consiliati psihologic. Conducerea unitatii medicale a anuntat angajatii ca isi pot lua zile libere daca au nevoie sa treaca peste evenimentul la care au fost martori.

- Salvatorii au gasit la locul accidentului doi copii, unul de 10 ani și un bebeluș de 3 luni. In urma impactului, mama și copilul de 10 ani au suferit traumatisme și vor fi transportați la spital.Tatal, care se afla la volan, va ajunge și el la spital acuzand o stare de amnezie. Accidentul s-a petrecut…

- Accident rutier grav in sud-vestul Poloniei. Patru cetateni ucraineni au murit dupa ce automobilul in care se aflau a fost lovit in plin de un tren.Autoritatile poloneze nu cunosc din ce motiv masina, care se deplasa pe autostrada, a virat brusc in directia caii ferate.

- Tanara ucisa sambara seara de Ahmed Othman se numea Raluca, era originara din Bacau și era absolventa a Facultații de Drept Internațional. Dupa ce și-a omorat iubita, studentul arab a omorat și pisica fetei, dupa care a ieșit pe scara blocului unde s-a intalnit cu un vecin, caruia i-a cerut o țigara.…

- Un chef cu multa bautura s-a incheiat, aseara, tragic in orasul Durlesti. Un barbat, in varsta de 40 de ani, a murit, dupa ce a fost batut crunt de amicul sau de pahar.Potrivit politiei, victima a consumat alcool impreuna cu iubita sa si doi prieteni de-ai lor.

- Echipajul de Terapie Intensiva Mobila al SMURD Maramureș a salvat in dupa-amiaza zilei de vineri, 23 februarie viața unui sugar de 4 luni. In jurul orei 17.45, un apel la 112 anunța ca un copil aflat cu parinții la o piscina din zona Baia Mare s-ar fi inecat. Imediat, echipajul TIM s-a deplasat la fața…

- Moment special in emisiunea de miercuri seara de la "Agentia Vip". Mediumul numit Contele Incappucciato a fost invitat in emisiune, unde a vorbit despre interviul post mortem pe care spune ca l-a avut cu Madalina Manole.

- Un caine a topit inimile internautilor. Patrupedul adoarme ca un bebelus in timp ce stapanul sau ii canta piese de leagan.Imaginile pline de caldura au fost postate pe internet si, in doar cateva ore, au fost vizualizate de peste 500 de mii de ori.

- Pe 24 decembrie 1989, Florica Murariu, unul dintre cei mai mari rugbiști pe care i-am avut vreodata pe acest pamant, e chemat la unitate, fiind cadru MApN. In zona parcului Moghioroș e oprit de soldații unitații 01270 din Focșani. I se cere sa se legitimeze. E cu blana imblanita, poarta blugi, arata…

- Acum mai bine de un deceniu, in Spania, a avut loc o crima oribila. Simion Zagrean omora, cu sange rece, pe un tanar de 17 ani. Tatal victimei a luptat cu autoritațile spaniole din rasputeri pentru a vedea ca se face dreptate, iar acum poate sufla mai liniștit. Criminalul fiului sau a ajuns dupa gratii.

- Un grav incident s-a petrecut intr-o spalatorie! Un barbat a fost ucis, dupa ce a primit un pumn in plina figura, apoi a cazut lat. S-a lovit la ceafa la impactul cu solul. Ucigasul a mai lovit, imediat, un barbat, care a cazut si el la pamant. A scapat cu viata! A

- O femeie din Bangladesh a nascut un bebeluș care arata precum un batran de 80 de ani! Medicii au fost șocați cand l-au vazut pe micuț, pentru a fost prima data cand s-au confruntat cu un asemenea caz.

- Tragedia de la RADET, in urma careia doi angajati au fost surprinsi de un val de apa clocotita si in final au murit, se poate repeta in orice moment. Reporterii noștri au aflat ca porțiunea de instalație care transporta energia termica și care a explodat ar aparține Universitații Politehnica Bucureși,…

- Caz terifiant in raionul Drochia! Un baiat de doar 11 ani a fost violat de un alt adolescent din aceeasi localitate, in varsta de 17 ani.Totul s-a intamplat in cladirea unei mori vechi parasite, dupa ce ambii baieți au fost cu colindul in data de 7 ianuarie.

- Ionuț Florin Barbu (foto sus), elevul de 17 ani din comuna prahoveana Pacureți, acuzat ca și-a omorat tatal cu mai multe lovituri de topor, a fost trimis in judecata de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova. Ionuț a fost deferit justiției alaturi de un complice. Dosarul a…

- O mama adolescenta din Rusia a primit o pedeapsa de sase ani si jumatate de inchisoare, dupa ce si-a lasat copilul sa moara de foame, ca sa poata petrece alaturi de prietenii sai. Viktoria Kuznetsova, de 17 ani, din Rostov, Rusia, a marturisit in fata instantei ca si-a lasat copilul in casa pe care…

- O postare de pe Facebook a lui Liviu Dragnea a devenit virala, dupa ce in mesajul de condoleanțe din ziua morții lui Neagu Djuvara, numele celebrului istoric a fost confundat cu Mircea Djuvara. Duminica, liderul PSD a declarat ca nu a scris el mesajul, ci o alta persoana, iar aceasta…

- Cazul uciderii unei directoare de la o gradinița din sectorul 2 al Capitalei a ingrozit intreaga țara. Nicoleta Botan a fost injunghiata de doua ori de fostul soț, iar in urma ranilor multiple și-a pierdut viața pe masa de operație.

- Retinut la cateva ore dupa ce si-a injunghiat mortal iubita, intr-un coafor din Titu, plutonierul acuzat de omor calificat a fost dus in cursul zilei de miercuri in fata instantei. Iar reprezentantii Tribunalului Militar Bucuresti au dispus arestarea acestuia pentru 30 de zile. In varsta de 35 de ani,…

- Incidentul a avut loc marti seara in apropiere de statia CFR din Piscu, acolo unde trenul implicat in tragedie nu are oprire, ci doar incetineste usor. Barbatul de 59 de ani lovit de tren a murit pe loc.

- Antonio Sesa, un italian in varsta de 65 de ani, a fost omorat in bataie la Vama, judetul Suceava, de catre un localnic. Victima se afla in Romania deoarece incerca sa o convinga pe fosta lui concubina sa se intoarca la el in Italia.

- Faceți cunoștința cu Manushi, un bebeluș din India care a fost nascut cu 12 saptamini inainte de termen și care cintarea la naștere aproximativ 400 de grame. Micuța din Rajasthan, India, care avea o inalțime de 21 de centimetri și un picioruș cit unghia tatalui, este considerat[ a fi cel mai mic bebeluș…

- Tanarul de 19 ani, din satul Oreavu, comuna Gugești, acuzat de omor, dupa ce in seara zilei de duminica a omorat un tanar de 25 de ani, dupa ce l-a lovit cu toporul, a fost arestat preventiv. Danuț Laurențiu O. a fost reținut pentru 24 de ore in noaptea de duminica…

- Cinci oameni au murit, printre care si un minor, iar altii doi au fost raniti dupa ce doua masini s-au tamponat . Tragedia s-a produs cu citeva minute in urma pe traseul R2 Chișinau-Bender, in apropiere de localitatea Todirești, Raionul Anenii Noi. Potrivit Politiei, in accident au fost implicate doua…

- Epidemia de rujeola din țarile vecine ia amploare. In 15 judete din Romania si in municipiul Bucuresti, au fost inregistrate 116 cazuri noi doar in ultima saptamana.In total, de la inceputul lunii septembrie, peste 10 mii de persoane s-au imbolnavit, dintre care 38 au murit.

- Parchetul de pe langa Judecatoria Aiud a dispus trimiterea in judecata a tanarului de 23 de ani din localitatea Ciumbrud care, aflat sub influenta alcoolului la volan, a omorat o femeie care traversa trecerea de pietoni.

- Un bebeluș de 3,7 kg a suferit o infecție cu candida și a sfarșit prin a-și pierde viața din cauza septicemiei și a altor complicații. Cu toate acestea, cazul a fost ignorat de Ministerul Sanatații.

- Curtea de Apel Constanta a condamnat, marti, un barbat din judetul Tulcea la sase luni de inchisoare cu suspendare dupa ce acesta a ucis un caine cu o sabie artizanala in anul 2014, decizia fiind definitiva. Initial, barbatul primise o pedeapsa de sase luni de inchisoare cu executare din partea Judecatoriei…

- Dupa ce moartea adolescentei de 16 ani a provocat durere in sufletul familiei, dar și in cel al apropiaților, tanarul care a condus fara permis a fost arestat de poliție. In acest moment, baiatul se afla in Centrul de retinere si arestare preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud.

- NECAZ… Sicriul cu trupul neinsufletit al barbatului din Vetrisoaia, ucis in Irlanda chiar in pragul sarbatorii de Craciun, a fost adus acasa. Familia inca asteapta ca anchetatorii sa faca lumina in acest caz. Nu se stie deocamdata in ce imprejurari barbatul si-a pierdut viata. Familia sa inca nu stie…

- Capitala Afganistanului, Kabul, a fost lovita de un atentat sinucigaș care a ucis cel puțin 11 persoane și a ranit alte 25, spun oficialii afgani, citați de AFP. Nu se știe deocamdata care au fost motivele atacatorului sau daca acesta acțiunea pentru vreo grupare terorista.

- Dieta vikingilor, vedeta curelor de slabire in 2018 Ca si populara dieta mediteraneana, dieta nordica propune un stil de viata, nu un regim alimentar temporar. Spre deosebire de prima, însa, dieta vikingilor elimina complet din alimentatie pâinea alba, pastele si mamaliga, interzicând…

- O crima infiratoare a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in localitatea Cobadin, din judetul Constanta, acolo unde un barbat de 31 de ani a fost ucis cu mai multe lovituri de cutit, anunta romaniatv.net. Tragedia a avut ...

- Sarbatorile de iarna și sfarșitul de an nu vor mai fi niciodata de acum incolo un motiv de bucurie pentru o gorjeanca din Motru, dupa ce soțul sau a murit miercuri la Craiova. Raul Ciobanu a avut ghinionul ca sa fie strivit de un palet &...

- Un polițist, Mihai Tache, șef al Biroului Ruter de la Poliția Municipiului Giurgiu a facut o greșeala fatala, in ziua de Ajun. Aflat intr-o barca cu doi amici, pe un lac, el a tras un foc de arma intr-o rața, ambarcațiunea s-a dezechilibrat iar unul dintre cei trei s-a inecat. Cazul, cercetat, inițial,…

- Un tanar de 18 ani, beat și fara permis, a omorat cu masina un om si a bagat alti doi in spital. Accidentul s-a petrecut marti dimineata, in județul Salaj. „Un adolescent de 18 ani conducea un autoturism pe Drumul Județean 191D, iar la un moment dat, la ora 4.30, a lovit un grup de patru tineri, care…

- Când a gasit un bebelus în spatele unui tomberon, politistul Michael Buelna a trait socul vietii! Pur si simplu nu putea concepe atâta cruzime. Si vazuse multe la viata lui...

- Politia din Florida a concluzionat ca niciuna dintre soferitele implicate in accident nu are vreo responsabilitate, dupa coliziunea survenita la o intersectie din Palm Beach Gardens (Florida), care a provocat moartea unui barbat de 78 de ani. "Dupa ancheta noastra si conform legilor din Florida,…

- Judecatorii de la Tribunalul Argeș au decis ca tanarul de 20 de ani, din Bumbești-Jiu, care a ajuns in arest, in septembrie, dupa ce și-a omorat in bataie colegul de serviciu, intr-un hotel din Pitești, sa ramana dupa gratii, de sarbatori. Daniel Marian Padure nu a contestat hotararea. „Constata…

- Potrivit Daily Mail, o femeie din Statele Unite ale Americii a nascut o fetița, al carei embrion a fost donat in urma cu 24 de ani, fiind astfel cel mai lung embrion congelat care a existat vreodata. Micuța a fost conceputa și fertilizata acum 24 de ani, in 1992, insa embrionul a fost inghețat…

- A dat cu mașina peste fratele sau. Este vorba de un tanar de 23 de ani care și-a lovit fratele mai mare cu furgoneta pe care o conducea. Tragedia a avut azi noapte pe traseul dintre localitațile Capriana și Panașești.

- Un ofițer din Serviciul Roman de Informații este anchetat dupa ce luni seara a lovit cu mașina o femeie, in localitatea Tancabesti, județul Ilfov. Victima, in varsta de 35 de ani, a fost lovita in timp ce traversa strada și in urma impactului, femeia a decedat. Șoferul avea o alcoolemie de 0,43 ml/l…