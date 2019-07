Stiri pe aceeasi tema

- Cativa tineri teribilisti au fost surprinsi in timp ce se amuzau urcati pe plafonul unei masini aflate in mers. Cel care a postat imaginile pe un site de socializare spune ca inregistrarea video a fost facuta pe Transfagarasan.

- Mai mulți turiști, intre care si un copil, au fost filmați pe Transfagarasan in timp ce iși riscau viața hranind doi urși, de la o distanța destul de mica si facand selfie. Imaginile au fost postate pe Facebook si au devenit virale. „Azi pe Transfagarasan, turisti care hranesc ursii aproape... The post…

- „Scrieți despre Biserica?! Ce va intereseaza pe voi ce fac preoții? Cautați voi... ce credeți ca o sa gasiți?” "Daca te prind iți rup capul! Te prind cand ieși din casa și iți rup capul". Acestea sunt amenințari directe transmise telefonic jurnalistei Diana Oncioiu. Pentru materialele publicate de platforma…

- O fata si un baiat, in varsta de 12 si 13 ani, au plecat neinsotiti duminca dimineata in padurea din comuna Mogosesti, Iasi, si nu au revenit la domiciliu timp de mai multe ore. In cele din urma, in jurul orei 17.30, membrii familiei au inceput sa se ingrijoreze si au sunat la 112 pentru a anunta disparitia…

- Peste 10 mii de persoane, printre care si cetateni straini, sunt cautate pentru diverse infractiuni grave comise pe teritoriul tarii.Cei mai multi dintre ei figureaza in dosare deschise pentru furt, escrocherii, viol sau omor.

- Un copil de 12 ani a fost lovit, apoi injunghiat, vineri seara, pe un teren de sport din municipiul Iasi, de catre alti copii, victima fiind transportata la Spitalul "Sfanta Maria" din municipiu.

- Trei tineri din Campulung Muscel sunt cautati de Politie de patru zile dupa un conflict sangeros produs intr-o sala de jocuri din oras, chiar in prima zi de Paste, pe 28 aprilie. Unul dintre agresori l-a vazut in respectiva sala de jocuri pe un client care avea datorii la el și s-a dus sa ii […]