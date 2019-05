Stiri pe aceeasi tema

- CSM București a caștigat duminica, la Moreni, titlul in campionatul handbalistelor junioare III, in timp ce Sporting Ghimbav s-a impus in finala mica. CSȘ a pierdut la scor finala mare, dar nu trebuie sa omitem faptul ca s-a clasat pe locul al doilea in turneul final al celor mai bune opt echipe din…

- Centrul Național de Fotbal Buftea a gazduit sambata, 18 mai, fazele finale ale Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar dedicata fetelor. In finala competiției s-au intalnit formațiile județului Cluj și Dolj, fetele de la LPS Cluj impunandu-se cu 4-3. In meciul pentru locul 3 s-au intalnit echipele LPS…

- Fara indoiala, una dintre cele mai iubite echipe din sportul maramureșean in ultimii ani a fost cea de fete a HCM Baia Mare. Clubul care s-a desființat acum trei sezoane a fost extrem de urmarit, iar dezamagirea a fost imensa in momentul in care ne-am dat seama ca totul se surpa. Baieții au trecut mai…

- CSȘ 2 Baia Mare a caștigat jocul al doilea de la turneul final al campionatului juniorilor I – Valoare, dupa 34-30 cu CSM Reșița. Baimarenii antrenați de Iuliu Varady au pierdut primul joc cu Sighișoara, iar victoria de astazi in pastreaza cu șanse reale de calificare in semifinalele intrecerii. pentru…

- Rasturnare de situație in cazul adolescentei cu un copil care avea nevoie de ajutor și pentru care s-au mobilizat zeci de persoane. Femeia din Baia Mare care a luat-o la ocazie și care a dorit s o ajute este cea care a descoperit tristul adevar despre toata aceasta poveste. „Estera exista… Dar povestea…

- In perioada 1-6 mai, la Santa Susana (Spania), s-au disputat Campionatele Europene de culturism și fitness, intrecere la care au participat și 26 de sportivi romani, șase dintre ei fiind legitimați la cluburi din Baia Mare. Au fost la aceste Europene 860 de sportivi din 37 de țari de pe batranul continent.…

- Un accident mai puțin obișnuit s-a petrecut noaptea trecuta, la Baia Mare. Un șofer care a calcat prea tare pedala de accelerație a pierdut controlul volanului și a "zburat", la propriu, peste un sens giratoriu. Incidentul a avut loc pe Bulevardul Independenței, la ieșirea spre Satu Mare, a informat…

- Noi informatii in cazul dublei crime din Baia Mare, unde doi soti au fost gasiti fara suflare. Cei doi au fost ucisi, iar locuinta lor a fost gasita ravasita. Principalul suspect a fost prins.