- Un tanar de 20 de ani a fost acuzat de crima dupa ce o fetița de șapte ani a fost impușcata mortal in timp ce se afla intr-o mașina alaturi de familie. Fetița a murit pe loc, in timp ce mama ei a fost impușcata in braț.Incidentul s-a petrecut in Houston, Texas.

- Maliyah Palmer, 6 ani, a fost lasata, vineri, in casa familiei din Missouri, SUA, cu fratele ei de 12 ani și cu sora ei de 16 ani, scrie libertatea.ro.Baiatul a gasit un pistol in dormitorul parinților sai și și-a impușcat accidental surioara.

- O fetita de doar 8 ani din Oradea este in stare critica, dupa ce a fost spulberata de o masina in timp ce incerca sa traverseze strada printr un loc interzis, scrie Observator TV. Copila se intorcea din parc impreuna cu sora ei mai mare, de 10 ani, si mergea spre casa. Fetele au vrut sa treaca strada…

- Șoferul care a produs accidentul din Suceava, in care o femeie jandarm, in varsta de 40 de ani, a murit, iar fetița ei, de un an și șase luni, a fost ranita grav, pe trecerea de pietoni, a fost arestat preventiv joi, potrivit deciziei instanței informeaza mediafaxSurse judiciare au declarat,…

- Accident cumplit in Bacau, dupa ce o copila de 8 ani a fost accidenta mortal de un șofer. Instanța a decis ca tanarul vinovat de moartea fetei sa fie arestat la domiciliu, decizie care a starnit un adevarat scandal. Prietenii soferului vinovat s-au adunat in fata primariei, cu topoare, furci si bate,…

- "Fiat-ul a trecut pe langa mine, ne-a depasit. Apoi am auzit o bubuitura si am apasat frana. Mi-am pus vesta si m-am dat jos. Am vazut ca soferul de camion era ok, s-a dat jos singur din cabina. Am mers la masina mica, nu misca nimic, am zis gata, o nenorocire, m-am asteptat la ce e mai rau. Atunci…