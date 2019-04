Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 75 de ani a murit joi dupa-amiaza, la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba, in timp ce astepta sa fie evaluata pentru prima data de catre comisia de specialitate in vederea incadrarii in grad de handicap.

- Ofițeri de poliție judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate, sub coordonarea procurorilor Biroului Teritorial Gorj al DIICOT, desfașoara o ancheta penala, dupa ce mai multor copii si batrani instituționalizați in centrele Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Alba informeaza, persoanele cu certificat de incadrare in grad de handicap de pe raza județului Alba, ca incepand de luni, 25 februarie 2019, se elibereaza biletele gratuite de calatorie. Eliberarea biletelor gratuite de calatorie…

- DGASPC Arges suspenda activitatea la punctul de lucru de la Curtea de Arges. Dosarele de handicap se depun la Pitesti. “Informam persoanele interesate cu privire la faptul ca, incepand cu data de 01.02.2019 activitatea Serviciului de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul Direcției…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Alba informeaza, persoanele cu certificat de incadrare in grad de handicap de pe raza județului Alba, ca Hotararea de Guvern nr. 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport…