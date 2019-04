Teribil accident rutier in Constanta. Tamponare frontala. Este implicat un taxi. O victima (galerie foto+video)

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in apropiere de Navodari. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta trei persoane au fost ranite. Din primele informatii victimele au fost ranite usor. In accident au fost implicate un autotren si un autoturism. Sursa foto: IPJ Constanta…

- Un accident rutier in lant a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada Adamclisi din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, in accident au fost implicate trei autoturisme. O persoana a fost ranita, fiind diagnosticata cu traumatism de coloana lombara. La fata locului intervine une chipaj SMURD…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta noapte la iesire din Medgidia spre Valea Dacilor. In gravul eveniment rutier a fost implicat un singur autoturism, marca BMW, cu doi ocupanti: soferul de 29 de ani, si o tanara de 17 ani, ambii din Medgidia.Medicul Diana Claudia Tatarici, purtataroul de…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc in statiunea Mamaia , in zona Hotelului Rex din Constanta.In accident sunt implicate doua autoturisme, unul marca suv Mitsubishi si unul marca Skoda Octavia. La fata locului se afla doua echipaje SAJ si o motocicleta SMURD. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in localitatea Ovidiu, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, doua autoturisme au fost implicate in accident. Unul dintre autoturismele implicate este o ambulanta de transport pacient ce apartine unui serviciu privat de ambulanta. Din primele informatii…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 12 februarie a.c., ora 10.30, un barbat, in varsta de 54 ani, a condus un autoturism, pe strada Hatman Luca Arbore din Constanta, din directia strada Bujorului catre Soseaua Mangaliei si ajungand…

- Salvatorii de la Serviciul de Ambulanta al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina la pentru a salva o tanara de 25 de ani din Valu lui Traian.Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al SAJ Constanta, spune ca "a fost o solicitare la o pacienta 25 ani gasita in stop. S a efectuat…

