- Un teribil accident rutier a avut loc pe autostrada A1, in vestul țarii. Un autoturism, o camioneta și un autocamion s-au ciocnit. Doi oameni au murit și doi au fost raniți. The post Accident teribil pe autostrada, in vestul țarii. Patru victime și trafic blocat. FOTO! appeared first on Renasterea…

- Sapte persoane au fost ranite, intre care trei copii, in urma unui accident produs, duminica dupa-amiaza, pe autostrada A1, in judetul Arad, traficul fiind blocat pe un sens de mers. Potrivit purtatorului...

- Un accident de circulație, soldat cu o persoana decedata, s-a produs sambata dimineața, in jurul orei 08:50, pe DN1C, la ieșire din Gherla spre Cluj-Napoca, pe raza localitații Baița. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, un barbat in varsta de 36 de ani, din Baia Mare, județul…

- Pe rolul Judecatoriei Constanta, a fost inregistrat dosarul penal, la data de16 iulie 2019, avand ca obiect ucidere din culpa. Inculpatul J.I. este autorul unui teribil accident pe Autostrada A4, care a avut loc pe 3 august 2017. J.I. se afla la volanul autoturismului Ford, cu numere de Brasov, cand…

- Maramureseanul Bogdan Andrei Boncea a plecat sa stranga bani in Italia, pentru a-si termina casa. Dar a murit la munca, intr-un accident teribil. Tanarul de 30 de ani a murit luni, la aproape o luna de cand sosise din Romania, la munca pe terenurile agricole din zona. Bogdan conducea un utilaj agricol…

- 4 tineri romani au murit intr-un accident produs in Italia. Masina in care se aflau s-a izbit de un parapete și apoi s-a rasturnat intr-un sant. Informația a fost confirmata de Miniterul Afacerilor Externe.

- Trei persoane au murit, iar alte patru au fost ranite, doua dintre acestea fiind in coma, in urma unui accident care a avut loc duminica dimineata in Constanta, intre un autoturism si o duba. Toate cele sapte victime erau incarcerate, fiind necesara interventia pompierilor pentru a le scoate din autovehicule.…

- O tanara in varsta de 24 de ani a murit luni, 8 iulie, in urma unui accident de motocicleta produs pe autostrada Bucuresti-Ploiesti. Femeia se afla singura pe motocicleta cand a intrat in separatoarele de sens.