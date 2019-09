Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava (USV) a gazduit, la finele saptamanii trecute, cea de-a X-a ediție a Concursului Național de Știința și Inginerie pentru Elevi „RoSEF".Competiția a reunit proiecte ale elevilor din zece județe ale țarii și un proiect al unei echipe ...

- Compania Nationala de Investitii (CNI) a alocat 700.000 de lei si a lansat o licitatie pentru întocmirea documentatiei necesare în vederea construirii unei noi arene sportive, la Timisoara, cu 30.000 de locuri, pe locul actualului stadion, informeaza News.ro.Potrivit unui comunicat de…

- Fapt. “Primaria Sibiu a inceput procedurile pentru construirea unui nou parc de 6,2 hectare, al doilea cel mai mare din oraș. Municipalitatea a lansat licitația pentru proiectarea parcului ce va fi construit pe locul unde acum este un depozit de deșeuri din materiale de construcții. Construcția parcului…

- Brigitte Sfat iși vine vila de lux pe care o deține la Timișoara. Aceasta cere 194.000 de euro. Brigitte Sfat a decis sa renunțe la vila cu piscina pe care o are in Timișoara. Vedeta a dat anunțul pe un site de imobiliare. “De vanzare vila de lux in Dumbravita, cartierul dinspre padure, situata intr-o…

- ADVERTORIAL. XCity Towers, primul proiect de turnuri rezidențiale din Timișoara care se bucura de un real succes comercial, avanseaza intr-un ritm alert. Lucrarile la structura de rezistența au ajuns deja la etajul 12. In același timp, 65% din locuințe au fost deja contractate.

- In comuna Padureni, aflata la circa 25 de minute de mers cu mașina de Timișoara, se afla in derulare lucrarile la doua proiecte de interes pentru comunitate. Primul dintre ele se refera la extinderea rețelelor de alimentare ... The post Doua proiecte cu fonduri europene la Padureni appeared first on…

- Rectorul Universitatii Politehnica Bucuresti (UPB), Mihnea Costoiu, a declarat marti ca finantarea de 25 de milioane de euro din partea Bancii Europene de Investitii va implini unul dintre cele mai importante proiecte ale Universitatii, respectiv mutarea activitatii

- Cand vine vorba despre investițiile pe care le-ar face guvernanții la Timișoara, cum ar fi, de exemplu, un stadion cu 32.000 de locuri, o sala polivalenta cu 16.000 de locuri și, ca sa visam frumos, un bazin de inot olimpic, ... The post Timișoara n-are noroc de sala polivalenta și stadion appeared…