Terenurile neîngrijite, problemă pentru Bucureşti. Daniel Florea: Impozitele şi amenzile, foarte mici. Legea, prea permisivă „Spre exemplu, ai un teren care a aparținut unei foste fabrici, ca in momentul acesta, in București nu mai exista fabrici pe nicaieri. Și, acel teren a fost cumparat, la un preț derizoriu pentru valoarea lui reala și sta degeaba. Amenda pe care o poți da proprietarului terenului este mult mai mica decat valoarea pe care el ar trebui sa o plateasca pentru a il curața. In momentul in care tu il amendezi de mai multe ori, de obicei sunt pe societați comerciale, și incepi sa-l execuți, intra in faliment. Eu am societați comerciale care dețin terenuri sau gradini, fosta fabrica de bere Rahova… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

