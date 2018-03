Stiri pe aceeasi tema

- Suprafata totala a terenurilor tranzactionate in Bucuresti anul trecut a fost de 116 hectare, cel mai mare volum inregistrat in ultimii zece ani, cu o valoare totala de 216 milioane euro, in crestere cu 69%, cei mai activi cumparatori fiind, in premiera in ultimul deceniu, investitorii romani, a…

- Consiliul Judetean vrea sa scoata din functiune in vederea casarii si valorificarii mai multe bunuri imobile de la fosta Unitate Militara din Paltinoasa pe care o are in administrare. Este vorba de un padoc pentru caini, o cocina de porci, un punct deblocare munitie si o remiza auto in valoare totala…

- Terenul fostei fabrici Helitube din Colentina, cumparat pentru a construi pe el un mall de 100 mil. euro, a fost scos la vanzare prin licitatie, dupa ce firma investitorului imobiliar care achizitionase lotul a intrat in faliment.

- Cel mai important operator de telefonie mobila din Turcia, Turkcell, iși va vinde unitațile sale din Kazahstan și Republica Moldova in acest an. Declarații in acest sens au fost facute joi de catre directorul executiv al companiei, Kaan Terzioglu.

- Un nou trend ia amploare in Japonia. In magazine au fost scoase in vanzare sandale in forma de copite. Acestea sunt confectionate din lemn si se leaga de picior cu fundițe. O pereche de incaltaminte costa 410 dolari.

- Incepand de marți, la Buftea și la Mogoșoaia, se vor disputa meciurile din turul de elita U19, la care participa Romania, Serbia, Suedia și Ucraina. Inițial, meciurile au fost programate sa se joace la bazele de la Buftea și Mogoșoaia. Terenurile de la Buftea și Mogoșoaia sunt acoperite de un strat…

- Peste 3.600 de persoane susțin, sambata, proba scrisa a concursului pentru ocuparea celor 770 de posturi de polițiști și personal contractual din Poliția Romana. Concursul a demarat inca din ianuarie, fiind inscriși peste 6.000 de candidați. Mulți dintre ei nu ...

- Acestea au fost evaluate la un pret total de peste 423.000 de lei, insa pretul de pornire la licitatie este de putin peste 200.000 de lei. Fiind a patra licitatie, pretul s-a injumatatit, conform legii. Tot de la ora 10 vor mai fi scoase la licitatie si 10 bunuri ce apartin societatii SC Traian Multipresc…

- Pe site-urile de anunțuri sunt scoase la vanzare tot felul de obiecte de la papuși gonflabile și vibratoare, pana la pistoale de toate tipurile. 14 astfel de arme sunt scoase la vanzare, in acest moment, numai in Tg-Jiu, iar 3 in alte localitați ale județului. Polițiștii Biroului…

- Biletele pentru intalnirea Romania – Elveția, contand pentru play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup by BNP Paribas, au fost puse in vanzare pe site-ul www.bilete.ro. Preturile biletelor sunt, dupa cu urmeaza: Inel 1 = 130 Ron, Inel 2 = 95 Ron, Inel 3 = 75 Ron. Pe o comanda pot fi achiziționate cel mult…

- SANSA… Vasluienii sunt anuntati ca se pregateste startul la programul Rabla, asa ca isi pot cumpara ultimele modele de masini din gama Dacia, de la dealerul autorizat Motor Grup Vaslui, la preturi foarte atractive. Cei care doresc sa afle ofertele Dacia se pot inscrie pe https://promotii.dacia.ro/,…

- Cel putin jumatate din alimentele de pe rafturile magazinelor vor trebui sa fie de productie autohtona. O hotarare in acest sens a fost aprobata de Guvern.Lista exacta a produselor va fi elaborata de executiv si va fi actualizata anual.

- Un barbat mort de mai bine de șapte ani a fost amendat zilele trecute pentru ca a a parcat o masina scoasa la vanzare intr-un loc neadecvat. Totul s-a intamplat in Braila, acolo unde fiul lui a primit procesul verbal acasa.

- Terenurile aflate pe traseul conductei BRUA vor fi scoase din circuitul agricol fara a fi necesara obtinerea acordului proprietarilor, se arata intr-un proiect de hotarare de Guvern postat pe site-ul Ministerului Energiei, potrivit Agerpres. Proiectul de act normativ este facut in temeiul Legii 185/2016…

- Terenurile cu gazon artificial sintetic au devenit tot mai populare la nivel global de-a lungul timpului. Acest lucru se intampla deoarece acestea ofera nenumarate avantaje, printre care durabilitate, calitate si minima intretinere. Pe langa aceste avantaje considerabile un teren cu gazon…

- Primaria Baia Mare demareaza procedurile de cautare a unor terenuri in vederea realizarii acelui obiectiv socio-cultural-sportiv si de agrement despre care s-a vorbit in urma cu ceva vreme. “In conformitate cu prevederile HCL 34/2018, Autoritatea Publica Locala a Municipiului Baia Mare solicita oferte…

- Deși mai sunt aproape trei saptamani pana la Ziua Femeii, in municipiul Suceava deja și-au facut apariția zeci de tarabe cu marțișoare, felicitari și ornamente specifice.Concurența intre comercianți, pentru locurile respective, este acerba, foarte multe solicitari venind și de la persoane din afara…

- Un fost colaborator al cantaretului Prince vinde partea sa de drepturi pentru melodia „Soft and Wet”, pe care o detine alaturi de reprezentantii artistului, la pretul de 490.000 de dolari, scrie nme.com

- "Rugaciunea" și "Madona", doua lucrari despre care judecatorii au stabilit, in urma expertizelor, ca sunt opera lui Constantin Brancuși, se vand la mica publicitate cu 30 de milioane de dolari.

- Vreti apartament nou, scoateti, din ianuarie, mai multi bani din buzunar. Dezvoltatorii care construiesc imobile noi de locuinte au pretentii tot mai mari. Vor pentru locuințe chiar și cu trei procente mai mult, arata analiza preturilor realizata de unul dintre principalele portaluri imobiliare…

- O colectie de obiecte personale ale regretatului cantaret american Prince, printre care o pereche de cizme si un pian la care a cantat artistul, vor fi scoase la vanzare de casa de licitatii RR Auction, relateaza EFE. Cizmele si pianul, ambele de culoarea rosie, sunt doua piese din acest…

- Incepand cu data de 5 februarie se pot achiziționa abonamentele pentru Final 8 Cupa Romaniei la Baschet Masculin. Evenimentul se va desfașura in in perioada 10-14 februarie. Abonamentele costa 50 de lei și pot fi achiziționate de la Biroul de evenimente de langa Teatrul Tamasi Aron din centrul orașului…

- Participantii la Neversea 2017 au cheltuit 20 de milioane de euro pentru cazari, transport sau distractie. Festivalul continua si in acest an in Constanta, iar primele 5.000 de abonamente vor fi puse in vanzare incepand din 7 februarie.

- Suporterii steliști nu se inghesuie sa fie pe stadion in primavara europeana, la manșa tur cu Lazio de pe 15 februarie. Inainte de primul meci oficial al anului pentru FCSB, cu Gaz Metan, Gigi Becali a incercat sa-i motiveze pe elevii lui Dica anunțand triumfator ca "deja s-au vandut 40.000 de bilete…

- Un renumit comerciant online are in oferta de pe site un set de 82 de icoane, ” de care are nevoie o Biserica”, acestea fiind disponibile pentru aproximativ 2.900 de euro. eMAG are in magazinul online un set prețios de icoane pe care le recomanda ca fiind bune pentru o biserica. Astfel, pe site-ul retailerului…

- Circa 2.000 de persoane au avut ocazia sa achizitioneze, sambata, unul sau mai multe obiecte de vestimentatie dintre cele peste 4.000 scoase la vanzare de Opera si Baletul National Olandez din Amsterdam, fie ele istorice sau fantastice, uniforme sau tinute seara, relateaza AFP. …

- Șapte scene, program de zi, spectacole de noapte, petreceri de toate feluri, lac, padure, mancare buna, prieteni dragi, muzica, dans. E a patra ediție a Revolution Festival, care, in acest an, are loc in perioada 31 mai – 2 iunie. Biletele la preț Early Bird vor fi scoase la vanzare pe 7 februarie.

- Un colier cu diamante care i-a apartinut actritei Elizabeth Taylor, alaturi de crucea si inelul papei Paul al VI-lea vor fi scoase la vanzare la un targ de bijuterii care a fost inaugurat joi in...

- Guvernul a alocat atunci 15 milioane de euro ca ajutor de urgența, bani din care s-au ridicat in timp 300 de case ANL, pe care le-au primit o parte dintre cei 4.000 ramași fara acoperiș deasupra capului. Alte 44 de locuinte au fost construite din banii lui Gigi Becali. Gigi Becali, AROGANTA…

- Casele ridicate de Gigi Becali la Rast sunt scoase la vanzare. In primavara anului 2006, Dunarea s-a revarsat cu putere peste satul din județul Dolj și a distrus 800 de case. 4000 de oameni au fost nevoiți sa doarma sub cerul liber. Guvernul a alocat atunci 15 milioane de euro ca ajutor de urgența,…

- Sute de documente strict secrete ale statului australian au fost descoperite in doua dulapuri scoase la vanzare de Guvernul de la Canberra prin intermediul unui magazin de produse de mana a doua, relateaza postul de televiziune ABC, preluat de AFP.

- In jurul orei 13, o patrula de siguranța publica din cadrul Secției de Poliție nr. 1 Ploiești s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in curtea unui spital, un barbat oferea spre vanzare articole de imbracaminte inscripționate cu marci cunoscute. A fost legitimat, stabilindu-se astfel ca are…

- Studentii si masteranzii de la universitati din Romania pot accesa programul de stagii „Drive Your Future” al Groupe Renault Romania. In 2018, 300 de teme cu specific auto deschid sansele unei cariere pentru tinerii din Romania. In ultimii ani, 1800 de stagiari si-au pus amprenta pe viitorul automobilului,…

- Fermierii vor beneficia de garantii de stat in procent de 80% din valoarea creditului de productie pentru procesarea produselor si realizarea productiilor agricole, incepand din 2018, impactul estimat al acestei masuri fiind de 87 de milioane de euro, potrivit Programului de guvernare 2018-2020.…

- WhatsApp Business adauga functii cheie precum profile de business dedicate detaliilor precum adresa de email, descrierea afacerii, adresele fizice si website-uri, ca de altfel si unelte speciale pentru mesagerie precum salut de intampinare, replici rapide si mesaje pentru cand nu esti la birou. In plus,…

- Abia dezvaluit acum cateva zile la Salonul Auto de la Detroit, in compania actorului Arnold Schwarzenegger, noul Mercedes-Benz G-Class poate fi deja cumparat! Un dealer din Germania a scos la vanzare nu o masina si nici doua, ci tocmai cinci!

- Doi dintre candidații care și-au depus dosarele pentru a participa la concurs au optat pentru posturile de la Parscov. Saptamana aceasta s-a incheiat perioada depunerii dosarelor de candidat pentru cele cinci posturi de medici cu contract pe perioada determinata pe care Spitalul Județean de Urgența…

- Londra, 16 ian /Agerpres/ - Peste 200 de jucarii-robot care dateaza din anii 1960 - 1990, estimate la cateva mii de lire sterline, vor fi scoase la vanzare in cadrul unei licitatii ce va avea loc in Marea Britanie, informeaza Press Association. Robotii-jucarie sunt pusi in vanzare de un…

- Complexul de cazare Euro Park de la Fundata (județul Brașov), intins pe 4,5 hectare, cu 40 de camere și mai multe terenuri de sport, a fost scos la vanzare cu 2,65 milioane de euro. Complexul funcționeaza cu circuit inchis și „traiește” exclusiv din evenimente organizate de companii. Complexul a fost…

- Analistul politic Bogdan Ficeac apreciaza ca in urma demisiei lui Mihai Tudose s-au limpezit apele in PSD, dar si ca presedintele Klaus Iohannis nu are niciun interes sa respinga propunerea referitoare la viitorul prim-ministru. "Am observat ca s-au limpezit apele in PSD, ca nu s-a mers…

- Ministrul Apararii a anunțat ca in acest an vor fi scoase la concurs 200 de posturi pentru Institutul Cantacuzino. Mihai Fifor a precizat ca cea mai mare problema cu care se confrunta institutul este cea legata de lipsa specialiștilor. Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anunțat in cadrul unei conferințe…

- Peste 30 de spitale din tara vor fi dotate cu echipamente medicale de imagistica, precum computer tomograf, rezonanta magnetica nucleara si sisteme informatice PAC, informeaza Ministerul Sanatatii. Valoarea contractelor se ridica la 19,8 milioane de euro. Cele trei contracte pentru achizitionarea…

- Directia Agricola Arad inregistreaza o avalansa de oferte de vanzare de terenuri arabile depuse la inceput de an, peste 700 de dosare fiind inregistrate in primele doua zile lucratoare din 2018, dublu fata de media intragistrata saptamanal in 2017, cand numarul total al dosarelor procesate a ajuns la…

- ”Fac obiectul prezentei proceduri sumele de restituit reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si dobanzile aferente stabilite de instantele…

- Tot in aceasta perioada, polițiștii argeșeni au acționat conform Planului de actiune national ,,Foc de artificii”, atat in mediul urbam cat și in mediul rural, pentru verificarea comerciantilor autorizati de articole pirotehnice si pentru depistarea persoanelor care ofera spre vanzare asemenea produse…

- Pe fondul apetitului crescut pentru achiziții, prețurile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania, atat pentru cele noi, cat și pentru cele vechi, și-au continuat cursul ascendent in 2017. Potrivit datelor principalului portal de anunțuri imobiliare de pe piața, solicitarile…