Teren agricol, distrus de tancuri la Saber Guardian. Ce spune Armata Americană "Armata Statelor Unite ale Americii iși exprima deplinul respect fața de poporul roman și regreta orice neplacere cauzata de recentul incident. Despagubirile rezultate din acest incident vor fi acordate potrivit procedurilor NATO existente pentru astfel de evenimente și ne vom asigura ca cei afectați vor fi compensați respectand cu exactitate aceste proceduri. Colaboram indeaproape cu autoritațile militare și civile din Romania pentru investigarea acestui incident și pentru a ne asigura ca astfel de evenimente nu se vor mai repeta. Vehiculele se aflau in zona pe timpul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Exercițiul Saber Guardian a marcat o victorie spectacuoasa pe campul (agricol) de lupta Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les , a declarat in direct la Romania TV ca proprietarii terenurilor cu purumb din Fetesti, carora tancurile americane le-au distrus campurile vor fi despagubiti. ''S-a format…

- Militari ai Armatei SUA, care se deplasau, joi dupa-amiaza, in conditii meteo nefavorabile, pe timpul desfasurarii unor activitati de instruire din cadrul Exercitiului Multinational Saber Guardian 19, in zona Insulei Ialomitei, au traversat, din eroare, cu tehnica de lupta blindata din dotare o zona…

- Imagini halucinante cu tancuri americane in Romania, la un amplu exercițiu militar! Soldații au greșit drumul și au distrus sute de hectare de culturi agricole, folosind și muniție, dar nu reala. Localnicii s-au speriat teribil. In zona Insulei Ialomiței, pe timpul unor exerciții din cadrul Exercițiului…

- Militarii care participau la un exercițiu NATO in zona Fetești, județul Ialomița, au greșit coordonatele și au intrat cu blindatele pe un teren agricol privat, distrugand mai multe culturi! Proprietarul terenului a declarat la B1 TV ca deși mai mulți oameni s-au dus intre tancuri, militarii americani…

- Joi, 20 iunie, in jurul orei 14, in zona Insulei Ialomitei, pe timpul desfasurarii unor activitati de instruire din cadrul Exercitiului Multinational Saber Guardian 19, militari ai Armatei SUA, care se deplasau in conditii meteo nefavorabile, au traversat, din eroare, cu tehnica de lupta blindata din…

- Bogdan Laura Alexia, legitimata la Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, a obținut locul 5 la Campionatul Balcanic de Judo – copii U 15, la categoria 48 de kilograme, dupa ce s-a luptat pentru medalia de bronz. Primele locuri, la aceasta categorie, au fost ocupate de sportivi din Grecia, Kosovo și…

- Joi, 25 aprilie, de la 23.30, la TVR 3 urmariti concertul de jazz sustinut de artista in cadrul Festivalul International RadiRo 2018. Este cel mai amplu concert sustinut de Aura Urziceanu in Romania, in ultimii ani, evenimentul extraordinar fiind filmat in exclusivitate de Televiziunea Romana. TVR 3…

- In ultimii ani, relatia bilaterala dintre Romania si Statele Unite ale Americii s-a consolidat profund, pe toate dimensiunile, ajungand la un maxim istoric potrivit tuturor evaluarilor. Apreciem preocuparea unor lideri politici pentru dezvoltarea Parteneriatului Strategic romano-american si ma bucur…