TeraPlast primeste 6,8 mil. euro sub forma de ajutor de stat pentru noi investitii

- Proiectul de act normativ reglementeaza: scopul, forma legala, capitalul social, strategia si guvernanta fondului suveran de dezvoltare si investitii. Potrivit ministerului de resort, scopul fondului suveran de dezvoltare si investitii este atat dezvoltarea si finantarea din fonduri proprii si din fonduri…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri a modificat schema de finanțare Start-Up Nation, ediția 2017, pe finalul perioadei de implementare, pentru decontarea unor cheltuieli, potrivit unui ordin de ministru publicat miercuri in Monitorul Oficial. „Cheltuielile reprezentand salarii, chirii și utilitați aferente…

- In doua zile de la deschidere, pentru schema de ajutor de stat, s-au depus foarte multe proiecte, a anunțat ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici, potrivit Mediafax.„Ieri (luni – n.r.), s-au depus la Ministerul de Finanțe, schema aceea faimoasa, HG 807, pentru proiecte de minimum…

- Investitorii pot depune de luni, 10 septembrie, cererile de finantare pentru schema de ajutor de stat 807/2014, potrivit Ministerului Finantelor Publice (MFP). Bugetul alocat schemei in acest anul pentru emiterea de acorduri pentru finantare cu plata in perioada 2019-2021 este de 614 milioane lei.

- Guvernul a adoptat un proiect de hotarare privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru masura de promovare a vinurilor in țari terțe, aferenta Programului național de sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018, informeaza Ministerul Agriculturii. Acest sprijin are drept scop…

- Premierul Viorica Dancila a transmis ca ca, incepand de astazi, 27 august, cei interesati vor putea depune cererile de acord de finantare pentru schema de ajutor de stat, avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie. „Incepand cu 27 august, vor putea fi depuse cererile de acord…

