- Un copil in varsta de doi ani s-a aflat la un pas de moarte dupa ce a fost pupat de un adult. In urma mai multor incercari eșuate de a-i fi stabilit diagnosticul, baiatul a trebuit sa suporte injecții in ochi, pentru ca risca sa iși piarda vederea.

- Doua persoane, dintre care una minora, au fost ranite in urma unui accident rutier produs pe drumul national 29D, intre localitatile Siliscani si Drislea din judetul Botosani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Maria Carp. Potrivit sursei citate, accidentul…

- Societațile reprezentative ale specialiștilor in domeniu doresc sa realizeze un protocol de tranziție a pacienților care trec la stadiul e copil la cel de adult. Reprezentanții a patru societați profesionale din Romania spun ca este nevoie de realizarea unui protocol de tranziție copil – adult in…

- Specialistii de la Institutul de Psihiatrie „Socola" din Iasi sustin ca aceasta perioada in care copiii se afla in vacanta de iarna este asociata de catre parinti cu una a lipsei de control asupra timpului liber al copiilor. Din aceasta cauza, paintii se pot confrunta cu sentimente de neliniste sau…

- Acum, in perioada Sarbatorilor de iarna, la sediul unitatii Jandarmeriei din Baia Mare, copiii cadrelor militare au fost vizitati de Mos Craciun. Datorita faptului ca in ultimele zile a nins suficient de mult iar stratul de zapada este destul de mare, jandarmii au iesit in intampinarea Mosului si l-au…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara pe bulevardul IC Bratianu din municipiul Constanta, zona 2 Cocosi. Potrivit SAJ Constanta, din primele informatii un copil, pieton a fost ranit. La fata locului intervine un echipaj SMURD C. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru…