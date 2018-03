Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Timar (28 de ani) este din Arad si de mai multe luni desfasoara ample campanii de filantropie pentru copiii si batranii sarmani din mediul rural, actiunile sale starnind un val impresionant de solidaritate in randul romanilor din tara si strainatate. Este absolventa a Facultatii de Economie…

- Chiar daca afara vremea amintește mai mult de Craciun, in Piața Victoriei și Piața Libertații din Timișoara s-a deschis Targul de Paști. Puținii timișoreni care au infruntat ploaia și frigul și au ieșit la plimbare prin centrul orașului au putut gasi la cele cateva zeci de casuțe amplasate…

- Finlanda a preluat 3,3% din acțiunile Nokia cu 844 de milioane de euro, scopul fiind de a avea un cuvant mai greu de spus asupra companiei, care este cea mai mare din țara și cel mai mare exportator al statului scandinav, scrie Reuters . Achiziția s-a facut prin intermediul Solidium, brațul sau de investiții.…

- „Implica-te și schimba destine” este indemnul Academiei Mamicilor din Timișoara. Tot ce trebuie sa faci este un drum la Centrul Regional de Transfuzii din Timișoara, de langa Spitalul Județean. Acolo poți dona sange pentru copiii internați la Spitalul „Louis Țurcanu” din urbea de pe Bega.

- Potrivit tradiției, orice persoana care ține post in ziua de vineri iși va realiza toate dorințele, scrie secretele.com. De asemenea, vineri nu se consuma absolut deloc usturoi, pentru ca sambata dimineața se crede ca se impartașesc ingerii. Citeste si Cat de benefica este o zi de post…

- Deputatul PMP Ionut Simionca cere autoritatilor publice din Bistrita-Nasaud sa gaseasca solutii pentru sprijinirea femeilor care sunt victime ale violentei domestice. Presedintele PMP Bistrita-Nasaud, Ionut Simionca, a vorbit astazi in Parlament despre nevoia de ajustare a legislatiei nationale si de…

- Au avut loc 12 percheziții domiciliare la persoane banuite de constituire a unui grup infracțional organizat sprecializat și traficul de migranți. Din cercetari efectuate s-a stabilit ca „in cursul anului 2017, pe raza județului Timiș s-ar fi constituit și ar fi acționat un grup infracțional organizat,…

- Pacientele care au fost diagnosticate sau sufera de probleme oncologice care fac parte din Asociatia Romane de Oncologie „Sfanta Ana” (AROSA) au avut parte de cateva clipe de desfatare la un salon de infrumusetare din Targu Jiu. Cadoul a fost oferit cu ocazia Zilei Internationale de Femeii.

- Fie ca vorbim despre Caraibe, Africa, Asia sau destinații din America de Nord, Centrala, Australia sau alte destinații turistice de pe mapamond, toate apar in oferta EXIMTUR pe anul acesta, prezentata la Targul de Turism Vacanța 2018. Reprezentanții agenției de renume național au pregatit…

- Copiii din doua clase de la o școala din Timișoara au fost mutați din incaperile unde invața. Motivul? Pentru a nu suferi de frig. Elevii, care se aflau in practica, au fost mutați in clase mai calduroase.

- Gabriela Firea, Primarul Capitalei, a anunțat, marți, ca toate școlile și gradinițele din București raman inchise toata saptamana , instituția punand la dispoziția parinților care nu au cu cine lasa copiii acasa un numar de telefon. Școlile din București raman inchise pana vineri, inclusiv. Primarul…

- A murit primul pacient care suferea de gripa in județul Timiș. Este vorba despre barbatul de 58 de ani internat la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, al carui deces a fost cauzat de complicațiile date de gripa.

- Un banatean este internat in stare critica la la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” din Timișoara. The post Banatean internat in stare critica la Infectioase. Medicii se zbat sa-l tina in viata appeared first on Renasterea banateana .

- Bianca Petronela Nedelcu, fetița de 8 ani din Raducaneni careia parinții i-au refuzat tratamentul, a murit. Petronela, a carui caz a fost prezentat in cazul emisiunii „Acces Direct”, fusese diagnosticata cu cancer renal. Parinții ei, insa, au refuzat sa o trateze, considerand ca tratamentul nu este…

- Asociatia Romana de Oncologie „Sfanta Ana", alaturi de voluntari, a desfasurat o actiune menita sa aduca un zambet pe chipurile copiilor diagnosticati cu cancer, internati la Craiova. In acest fel, reprezentantii a...

- Daca e primavara, e musai Vinvest la Timișoara! Ediția cu numarul 15 va avea loc, ca de obicei, inainte de Paște și aduce in orașul de pe Bega 300 de sortimente de vin, unele dintre ele in premiera naționala.

- Reteaua privata de sanatate Sanador, unul din cei mai mari jucatori de pe piata, a raportat anul trecut o cifra de afaceri de circa 64 milioane euro, in crestere cu 22% fata de anul anterior, a declarat marti pentru News.ro Doris Carmen Andronescu, director general Sanador. Grupul, prezent numai…

- A fost confirmat oficial primul caz de gripa in județul Timiș. Este vorba despre un bebeluș de doi ani, internat la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, in cazul caruia a fost confirmata suspiciunea de gripa.

- Potrivit unui comunicat de presa al Directiei de Sanatate Publica Alba, la nivelul judetului au fost confirmate sase cazuri de gripa in toate situatiile fiind vorba de copii. Patru dintre cazuri sunt la copii sub un an, dintre care doi au necesitat internarea, iar cate un caz la copii de trei,…

- Unul dintre cei 11 bolnavi de cancer diagnosticati cu virusul gripal AH1N1, internati la Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iasi, a murit luni seara, iar alti patru pacienti sunt in stare grava.Potrivit medicilor de la IRO Iasi, o pacienta care suferea de leucemie a murit luni seara,…

- Ministerul Sanatatii si guvernul au in plan sa imbunatateasca Programul National de Oncologie derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), care trebuie extins pe mai multe paliere pentru a acoperi toate nevoile pacientului bolnav de cancer, dupa cum ...

- Inspectorii Directiei de Sanatate Publica Timis au dat trei amenzi care insumeaza 6.600 de lei, dupa controlul de luni la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara unde exista doua saloane cu peretii scorojiti si mobilier ruginit si unde au fost internati pacienti, din lipsa de spatiu.Purtatorul…

- Un adolescent in varsta de 16 ani, din Iasi, a fost injunghiat, aseara, intr-un autobuz. Incidentul a avut loc in zona statiei Petru Poni. Baiatul a fost transportat la Spitalul de Pediatrie ”Sfanta Maria”. Presupusul agresor, un barbat in varsta de 46 de ani, a fost preluat de politisti si dus la audieri.…

- Imagini de coșmar au fosr surprinse in spitalul Victor Babeș din Timișoara, fiind postate pe Facebook acolo unde oamenii s-au aratat revoltați de ceea ce au vazut. Pereți cu mucegai, așternuturi murdare, mizerie de nedescris se pot observa in doua imagini surprinse in spitalul Victor Babeș din Timișoara,…

- Ediția cu numarul 53 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj cutremurator despre Centrul Regional de Toxicologie…

- Psihologul Libertatea, despre elevii batuți de parinții colegilor de școala – doua cazuri s-au inregistrat in ultimele zile, unul la Constanța, celalalt in Timișoara. Cezar Laurențiu Cioc ne spune ce i-a determinat pe adulți sa recurga la astfel de gesturi, in loc sa se limiteze la a depune plangeri,…

- Sinucidere in miez de noapte la Timișoara! Un pacient internat la Spitalul Județean din Timișoara și-a pus capat zilelor, in noaptea de miercuri spre joi. Omul a sarit de la etajul 5 al spitalului. Era suspect de cancer. Potrivit anchetatorilor, unul dintre cei cu care sinucigașul era internat in salon…

- Maria are puțin peste opt ani. Este inscrisa in clasa a III-a la o școala din județul Timiș, dar ultimii doi ani i-a petrecut mai mult internata la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara. Fetița a venit pe lume cu mai multe afecțiuni grave, printre care și imunodeficiența severa, o boala genetica…

- Se spune ca mersul pe jos, cea mai naturala forma de deplasare umana, ar aduce numeroase beneficii pentru sanatate. O deplasare per pedes, dimineața, catre locurile de munca, macar un kilometru-doi, ne-ar putea menține in forma și ne-ar da elan pentru intreaga zi. Pentru un timișorean care face incercarea…

- Cu toate ca bugetul pentru anul in curs al municipiului Timișoara se afla in curs de elaborare, conducerea instituției a creionat deja obiectivele in care intenționeaza sa investeasca, in domeniul invațamantului și in cel sanitar. De finanțare nerambursabila prin fonduri europene vor avea parte: Școala…

- Micuții din vestul țarii, și nu numai, care ajung la Spitalul de Copii “Louis Țurcanu” din Timișoara și trebuie sa fie supuși unei intervenții chirurgicale vor fi operați cu ajutorul unui robot. Asta pentru ca la Spitalul de Copii “Louis Țurcanu” din Timișoara s-a deschis primul centru de chirurgie…

- Primul din Romania folosit in chirurgia pediatrica a fost instalat la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara. Totul, grație unei fundații elvețiene care va asigura și funcționarea lui timp de cinci ani. Prima intervenție va fi facuta in luna februarie.

- Totodata, medicii timișoreni vor fi primii din zona Europei Centrale și de Est care vor opera copii cu ajutorul celui mai modern dispozitiv medical din aceasta gama Spitalul de copii Louis Țurcanu din Timișoara va fi primul din țara in cadrul caruia chirurgia robotica va fi folosita și in cazul operațiilor…

- Peste 200 de parinți ai copiilor din comuna Tiha Bargaului, județul Bistrița-Nasaud, au protestat, duminica, in Mureșenii Bargaului, județul Bistrița-Nasaud, unde vineri seara un tanar de 16 ani, a lovit trei grupuri de copii care ieșisera la colindat. Oamenii s-au adunat duminica in curtea gradiniței…

- Andreea Marin are un loc special unde merge sa se relaxeze – casa sa de vacanța de pe Valea Prahovei. Andreea Marin, care in februarie anul trecut a divorțat de cel de-al treilea soț al sau, medicul turc Tuncay Ozturk , are o casa de vacanța pe Valea Prahovei, la Telega. Pana la vila din Telega, diva…

- In scurt timp la Spitalul de Copii Luis Țurcanu din Timișoara mciii paciernți vor fi operați cu cel mai performant robot medical existent. Acesta a fost achiziționat la finele anului trecut, iar spaecialiștii care il fost folosis-au instruit in Israel.

- Sunt vizate in principal persoanele care au antecedente in familie in ceea ce privește bolile oncologice, primii beneficiari urmand a fi 100 de persoane cu venituri modeste. Zilele acestea, la centrul OncoGen din cadrul Spitalului Clinic de Urgența din Timișoara va fi demarat va fi demarat un proiect…

- Oncologii timisoreni au confirmat punctele de vedere ale mediciilor ieseni potrivit carora Bianca Nedelcu este bolnava grav, cu complicatii majore determinate de boala cu care a fost diagnosticata: cancer renal. Fetita de opt ani din comuna Raducaneni a revenit inainte de sarbatorile de iarna acasa,…

- Daca la Spitalul „Louis Țurcanu” s-a investit serios in construirea noului corp de cladire, asta nu inseamna ca nu s-a investit in dotari. Potrivit lui Diaconu, aproape 9 milioane de lei au fost folosiți pentru dotari diverse la „Țurcanu”. „Anul acesta au fost lucrari și dotari importante…

- Poveste de Craciun, o manifestare a carei scop a fost, conform organizatorilor, „umplerea sacului lui Moș Craciun” prin intermediul unui eveniment cultural destinat colectarii de fondurii pentru copiii aflați in perioada sarbatorilor in Spitalul „Louis Țurcanu” din Timișoara. Manifestarea, cu ateliere…

- Chinul fetitei de 8 ani, din județul Iasi, bolnava de cancer la rinichi in stadiu avansat, pare sa nu se mai sfarseasca. Micuta nu face nici acum tratament. Dupa ce a ajuns, la cererea instantei, pentru investigatii, la spitalul din Timisoara, copila s-a intors acasa.

- Copiii care au o greutate mai mare de 54 de kilograme, precum si cei cu varste peste 14 ani nu au voie sa utilizeze echipamentele de joaca din parcurile publice din Timisoara, potrivit unui regulament aprobat de consilierii locali, transmite corespondentul Mediafax.

- Fetita de 8 ani din Iasi bolnava de cancer careia parintii ii refuzau tratamentul ar trebui sa ajunga miercuri la Spitalul pentru Copii Sf. Maria. Medicii din Timisoara nu au putut sa o opereze asa ca fata va trebui sa faca tratament de chimioterapie. Fetita s-a intors sambata de la Timisoara, unde…

- Cazul fetiței bolnave de cancer a ajuns in atenția publicului dupa ce parinții au refuzat sa o trateze. Acum, medicii au decis ca boala a avansat prea mult și nu mai pot sa intervina. Fetița de 8 ani a fost transferata pe 12 decembrie la Spitalul de Copii din Timisoara, dupa ce instanta a decis sa…

- Pe cat de speciala este aceasta perioada a anului, pe atat de multe superstitii naste, in intreaga lume. Litera de lege pentru unii ori amuzament pentru altii, trebuie sa recunoastem ca ansamblul credintelor in supranatural dau o magie aparte Craciunului. 1. Copiii nascuti…

- Medicii din Timisoara i-au facut toate investigatiile fetitei de opt ani care este bolnava de cancer si ai carei parinti au fost obligati de instanta sa o duca la spital si au decis ca in faza in care se afla acum, cu o tumora care a metastazat, nu i se poate face un transplant medular, astfel ca…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului de Copii "Louis Turcanu" din Timisoara, medicul Mihai Gafencu a declarat vineri pentru News.ro ca fetita de opt ani din Iasi are o tumora care a metastazat si a invadat totul in jur, astfel ca trebuie inceputa chimioterapia. "Este o malignitate intr-o faza complet…

- Un barbat si-a pierdut viata, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite intr-un accident care a avut loc vineri, pe DN 68 A, in zona localitatii Cosevita, la granita judetelor Hunedoara si Timis, a informat ISU Hunedoara. 'In accident au fost implicate doua autoturisme…