- Aurica Ichim, mereu acasa la Radio Romania Iasi. Un om care alege Romania si valorile ei adevarate. Muzeul Municipal Iasi va asteapta la expozitia ”Romania 100 – Eu aleg Romania. Istoria romanilor in 100 de momente esențiale”. Expoziția surprinde cele mai importante momente din istoria romanilor, iar…

- La ora 18 se da startul etapei a IX-a din Liga I la fotbal, cu meciul dintre revelația sezonului, Sepsi Sf.Gheorghe, și FC Voluntari. De la ora 21 se joaca in Copou Politehnica Iași – Dinamo, partida care va fi transmisa integral, pe frecvențele Radioului Iași, unde maine (ora 18) puteți urmari și confruntarea…

- Deși definita ca fiind starea generala de bine a unui organism, sanatatea nu se refera doar la planul fizic, ci și la cel mental. Mintea și corpul nostru se afla intr-o relație simbiotica și nu pot fi desparțite sau tratate separat. De aceea, tot ceea ce se intampla in planul mental are efect in planul…

- Maine debuteaza etapa a V-a a Ligii I la fotbal, cu derby-ul moldav, programat pe stadionul Emil Alexandrescu din Iași, maine, de la ora 21, intre Politehnica și FC Botoșani. Daca botoșanenii au inceput sezonul chiar nesperat de bine, fiind neinvinși dupa 4 etape, timp in care au adunat 6 puncte, care…

- Cleopatra Stratan a intrat in Cartea Recordurilor, fiind cel mai tanar artist care a lansat un album de succes, cel mai tanar interpret care a sustinut un concert live de doua ore in fata unui public numeros, cel mai tanar interpret care a primit trei premii MTV, cel mai tanar interpret care a avut…

- La inceputul lunii august, Dya a lansat in colaborare cu Blazon – “Mai stai un pic”, o piesa fresh despre emoția și bucuria de a avea langa tine persoana iubita. Cristina Spinu a stat de vorba cu Dya la matinalul de week-end despre aceasta colaborare dar și despre proiectul N&D in care a fost cooptata…

- Incalzirea globala este fenomenul de creștere continua a temperaturilor medii inregistrate ale atmosferei in imediata apropiere a solului , precum și a apei oceanelor, constatata in ultimele doua secole, dar mai ales in ultimele decenii. Ultimii trei ani au fost cei mai calduroși din istoria inregistrarilor…