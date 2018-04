Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a punctat in ultimul timp la capitolul dorința și a facut mare risipa de energie la fiecare joc din play-off, insa evoluțiile și rezultatele din 2018 sunt mult sub nivelul celor care incheiau anul 2017 asta in ciuda ...

- O noua teorie ar putea zgudui lumea! Cativa cercetatori spun ca au descoperit ce se intampla cu sufletul unui om dupa moarte. O noua teorie zgudie lumea stiintifica! Cercetatori au descoperit ce se intampla cu sufletul unui om dupa moarte. Acestia sustin ca sufletul nu se inalta la cer, el este pastrat…

- In ultima perioada a aparut o alta ipoteza: daca stai 30 de minute intr-o cada cu apa fierbinte te ajuta sa arzi tot atat de multe calorii ca atunci cand mergi 30 de minte pe jos. Desi pare prea frumos sa fie adevarat, acest lucru chiar asa este. Un studiu publicat in anul 2017 arata ca in…

- Deși se spune ca nu este bine sa consumi o cantitate mare de cafea, oamenii de știința au alta parere. Conform oamenilor de știința, persoanele care aleg sa consume trei cești de cafea pe zi au risc mai mic de a se confrunta cu afecțiuni cardiovasculare. Ba mai mult, se pare ca ar putea preveni infarcul,…

- Liderul rus, Vladimir Putin, ar putea modifica prevederile constitutionale, eliminand limitarea mandatelor prezidentiale, asa cum a procedat Xi Jinping in China. Sau si-ar putea cauta un potential succesor, scrie...

- Vremea extrem de rece din ultima vreme si depunerile importante de zapada au dat mari batai de cap soferilor, unii dintre ei folosind tot felul de trucuri pentru a scapa de gheata depusa. Totusi, desi ar parea oarecum logic sa turnam apa fierbinte pe un obiect inghetat pentru a scapa de gheata…

- Femeia a auzit niște zgomote ciudate in baie și s-a dus sa vada ce se intampla. Ea a descoperit cu groaza ca din tavan cazusera doi pitoni. Petrina Murphy, de 41 de ani, din Byfield, Queensland, Australia, a trait o experiența foarte neplacuta. Alertata de zgomotele din baie, femeia a descoperit ca…

- Fostul presedinte Ion Iliescu, lider de onoare al PSD, a avut un mesaj dupa o perioada lunga in care omul politic nu a dorit sa vorbeasca in fața presei. Chiar daca in ultimii 25 de ani a fost prezent de fiecare data la simpozionul organizat de Ziua Mondiala a Apei, in acest an problemele de sanatate…

- Moartea jurnalistului Andrei Gheorghe a provocat multa durere in sufletele celor care l-au cunoscut și l-au apreciat. Andreea Esca se numara printre prietenii sai apropiați. Vedeta Pro TV-ului este teribil de afectata de vestea morții colegului și prietenului ei. Știrista a dezvaluit totodata cum l-a…

- Cei mici așteapta cu sufletul la gura apariția magicianului. Comenteaza și iși dau coate in camera in care ruleaza un video cu magieni faimoși ai lumii. In spatele cortinei: surpriza. Nu apare niciun magician, așa cum s-ar fi așteptat toata lumea, ci mai degraba o zana. E grațioasa, poarta o camașa…

- Din martie anul trecut in Romania nu s-a mai inaugurat niciun kilometru de autostrada, desi in noiembrie s-au terminat lucrarile la mica sosea dintre Gilau si Nadaselu. Soferii ar putea circula pe cei 9 kilometri de autostrada abia din vara cand vor fi gata lucrarile la podul peste Somes. Lucrarile…

- Darren Cahill a avut o intervenție salutara la scorul de 4-5 pentru Qiang Wang, in primul set al sfertului de finala cu Simona Halep. "Ce se intampla?! Vorbește cu mine. Cum te simți? Spune-mi de ce faci atatea greșeli. De ce nu muncești mai mult pentru puncte? Faci multe erori, lovești fara vreun…

- S-a luat o decizie neasteptata in privinta trupului neinsufletit al Israelei, dupa ce medicii legisti au stabilit cu exactitate cauza mortii. Israela a murit, vineri, din cauza unei puternice hemoragii digestive, nu din cauza unui accident vascular, asa cum se crezuse la inceput. Potrivit spynews, trupul…

- Circula pe internet rețete miraculoase de ceaiuri care promit sa te scape de kilogramele in plus cat ai zice pește. Oamenii de știința susțin ca dietele de detofixiere cu ajutorul ceaiurilor sunt cele mai sanatoase și favorizeaza și pierderea in greutate. Un studiu publicat recent intr-un jurnal european…

- Traim o adevarata epidemie a bolilor mintale. Anxietatea, nevrozele, fobiile sunt tot mai des intalnite. Deocamdata statul nu poate gestiona situația, este de parere doctorului in psihologie Gholammali Mohammadifard.

- Scriam, nu de mult, ca Duda, care joaca rolul vietii lui, a demarat in tromba o puternica actiune de plimbare prin strainatate. Unde, desigur, este cunoscut nevoie mare. Dar, atentie, Custodele nu il insoteste. Astfel, n-a trecut prea mult de cand acesta domn s-a minunat prin Emiratele Arabe Unite.…

- Probleme mari pentru clientii celor de la Telekom. Reteaua s-a blocat de cateva ore si nici acum nu si-a revenit in totalitate. Celor cu abonament sau cartela in reteaua Telekom li s-au inchis pur si simplu telefoanele si nu au mai putut primi nici macar mesaje.

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca s-au contopit șapte formulare intr-unul singur, iar oamenii vor avea de facut o sigura plata pe an. Noul termen pentru depunerea formularului este 15 iulie.„Vreau sa nu mai existe, decat in cazuri excepționale, legatura la ghișeu. Nu vreau…

- Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a declarat miercuri, in cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, ca in ședința de Guvern de joi, premierul Viorica Dancila va anunța noul mecanism dupa care va funcționa formularul in care se vor comasa mai multe formulare, printre care și controversata declarație…

- Cornelia Catanga si-a vazut moartea cu ochii! Familia a chemat de urgenta salvarea! A trait clipe de groaza, iar cosmarul nu s-a terminat inca. Solista trebuie sa treaca printr-o interventie chirurgicala dificila.

- Unele parti ale corpului sunt inca functionale si la cateva zile dupa ce restul corpului a incetat sa mai functioneze. Descoperirea ar putea schimba modul in care privim transplantul de organe.

- Un doctor in psihiatrie si neurologie afirma ca exista un punct al corpului pe care daca il atingi te poți vindeca. Este numit Poarta Raiului. Acesta se afla in partea superioara a urechii, in adancitura cartilajului.

- Cand vine vorba de a avea grija de propria sanatate, multi oameni nu vor sa merg la doctor pentru fiecare problema mica. La urma urmei, pentru problemele minore, ne putem descurca si singuri. Dar ai auzit...

- Cercetatorii din cadrul universitatilor din Leuven, Pittsburgh si Penn State au identificat 15 gene care determina trasaturile faciale. Descoperirea a fost publicata in jurnalul Nature Genetics.

- Draguta Ardeleanu i-a lasat muti pe localnicii din comuna buzoiana Sageata! Femeia din comuna buzoiana Sageata a ajuns sa doarma doar cateva minute pe noapte. Batrana, renumita pentru hainele pe care le croia, este cunoscuta de localnici din cauza lipsei de somn. A implinit 100 de ani, dar n-a mai dormit…

- Slabești 5 kilograme pe an doar savurandu-ți bautura preferata in fiecare dimineața. Studiile arata ca o ceașca de cafea zilnic ajuta la topirea kilogramelor nedorite, prin accelerarea metabolismului. Specialiștii susțin ca un consum zilnic de cca 300 ml de cafea arde 100 de calorii pe zi. Cafeaua conține…

- Tu obisnuiesti sa bei apa calda dimineata, pe stomacul gol? Sau esti unul dintre oamenii care prefera o cafea proaspata. Sau poate bei un pahar de apa rece? Dar stii ce efecte are apa calda dimineata? Nu te-ai fi gandit ca are aceste beneficii uimitoare. Efectul #1: Reducerea durerii…

- Noua Dreapta someaza public conducerea Muzeului Taranului Roman, printr-un comunicat de presa, sa anuleze redifuzarea filmului "120 batai pe minut" și sa ceara scuze tot public tuturor romanilor pentru terfelirea imaginii și a bunei reputații a muzeului.

- Daca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, nu va fi revocata din funcție, Liviu Dragnea va avea mari probleme in partid, este de parere consultantul politic Cozmin Gușa, care a explicat, la Realitatea TV, de ce câștigator în urma acestui scandal care implica

- Cercetatorii trag un semnal de alarma in ceea ce priveste nivelul oceanelor. Specialistii sunt de parere ca acesta ar putea crește 65 de centimetri pana la sfarșitul secolului, o cifra de doua ori mai mare fața de previziunile anterioare.

- Vehiculul Tesla Roadster, care i-a apartinut miliardarului Elon Musk, a fost lansat cu succes in spatiu la bordul celei mai puternice rachete produse vreodata de oameni, Falcon Heavy. In acest moment, un automobil produs pe Pamant se indreapta spre centura de asteroizi dintre Marte si Jupiter.

- Ziua de vineri, 9.02.2018, ne poate aduce evenimente neprevazute, evenimente extrem de complicate. Ziua de vineri se afla sub semnul cifrei 4. Cifra 4 in numerologie simbolizeaza finalul, moartea, prapastia, durerea sufleteasca. Pot avea loc evenimente dificile, rasturnari de situație la care nu se…

- Miercuri, 7 februarie 2018, intre orele 10.00 – 11.00, sirenele de alarmare publica de pe raza județului Buzau vor fi, din nou, acționate, activitatea vizand atat verificarea echipamentelor care pot fi acționate in mod centralizat (simultan), cat și a celor cu acționare locala. Acest tip de exerciții…

- A dormit in mașina personala timp de o luna. De fapt, dormit e mult spus, pentru ca nu se odihnea decat trei ore pe noapte. Un șofer din Belarus s-a saturat sa iși gaseasca mașina zgariata in parcare și a decis sa prinda singur vandalul. A descoperit ca zgarieturile apareau doar cand iși lasa…

- Am luat in concesiune, pentru 25 de ani, de la o primarie din județul Constanța, un teren, pe care am construit o casa. Platesc o redevența de 3,5 milioane lei vechi pe an. Intrebarea este: la finele celor 25 de ani, adica, la finalul contractului de concesiune, terenul evaluat la 2 euro/mp, adica,…

- Smaraldul de 1,6 kilograme a fost gasit in mina Malisev (Ural), deținuta de compania Rostec. Acest silicat excepțional a fost descoperit intr-o vena a minei,ceea ce explica faptul ca el nu a fost deteriorat sau distrus in timpul lucrarilor de excavatie. Acest smarald verde semi-transparent…

- Stresul ne afecteaza organismul zi de zi, ne provoaca tulburari ale metabolismului si acest lucru este un factor care contribuie la acumularea de kg in plus. Potrivit specialistilor stresul este o cauza a sindromului metabolic, care poate duce la dezvoltarea unor boli de inima si boli circulatorii.…

- Descoperirea, spun specialistii din cadrul Universitatii din Adelaide, ar putea ajuta companiile de minerit sa recupereze si sa reproceseze ramasitele de aur. Conform ABC, intr-o perioada in care smartphone-urile sunt schimbate extrem de des, bacteria ar putea schimba modul in care sunt vazute deseurile…

- Esti racit si ai nasul înfundat? Mare atentie când va suflati nasul pentru ca acest gest face mai mult rau decât bine. Nasul înfundat este cauzat, când esti racit, de inflamarea vaselor de sânge din interiorul cailor respiratorii, explica medicul Ayah…

- Un om de afaceri italian a injunghiat mortal un barbat, cetatean roman, vineri, intr-un apartament din zona Alba Iulia din Capitala, italianul fiind dus la audieri.Conform unor surse judiciare, italianul a fost preluat de barbat de la Aerportul "Henri Coanda" si au mers impreuna in apartamentul…

- Odata trecute de a doua tinerete, foarte multe persoane se afla prinse intr-un impas, descris prin stari emotionale ce pot varia de la fericire la agonie, singuratate, sedentarism, plictiseala. In acelasi timp, sanatatea incepe sa cauzeze din ce in ce mai multe probleme, acest aspect fiind nimic altceva…

- Un barbat din comuna Posta Calnau a fost prins, zilele trecute, in timp ce transporta porumb recoltat de pe proprietatea unui satean din Macrina. El este cercetat de politisti pentru furt de produse agricole. Dupa ce au fost recoltate de hot, cerealele au ajuns in posesia pagubitului.

- Cadavrul unui barbat plutea pe Lacul IOR, pe 11 ianuarie. Scafandrii au recuperat joi, 11 ianuarie, cadavrul unui barbat din lacul din Parcul IOR, situate in sectroul 3 al Capitalei. Corpul plutea la aproximativ 20 de metri de mal, iar asupra sa nu au fost gasite acte de identitate sau vreun bilet de…

- Sa-ti infranezi pofta pentru shopping reprezinta una dintre cele mai mari provocari careia trebuie sa ii faci fata in perioada sarbatorilor de iarna. Magazinele din centrele comerciale, care sunt amenajate imbietor, au tot felul de oferte generoase, extrem de greu de ocolit. Stim ca este foarte dificil,…

- Ovidiu Tercu, muzeograf si astronom la Observatorul Astronomic Galati, este pasionat de mic copil de astronomie. A crescut construind avioane si nave, iar constructia telescopului de la Observatorul Astronomic din Galati s-a facut dupa indicatiile sale, in prezent fiind chemat in calitate de expert…

- Un clip cu imagini dramatice surprinse la o corida din Mexic face inconjurul lumii. Ghinionistul este tanarul toreador Francisco Martinez, in varsta de 21 de ani, care a suferit un accident teribil