Țepe cu vacanțe exotice, în Centru Se intampla chiar langa Biserica cu Luna. Mai mulți oradeni s-au bucurat, inițial, ca au prins sejururi la prețuri-chilipir. Pentru ca, ulterior, sa constate ca au fost inșelați. Ultimul exemplu este cel al unui grup de șase oradeni, care trebuiau sa decoleze spre Hurghada, Egipt, saptamana trecuta, dupa ce și-au cumparat vacanța din florarie. Și s-au trezit ca biletele de avion nu existau! La Poliție au fost depuse deja doua plangeri impotriva unei societați inregistrate in Girișu de Criș – Idea Travel – cu punct de lucru in Oradea. „La serviciul de investigații a infracțiunilor economice… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

