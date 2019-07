Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Alexandru Bogdan a declarat ca Gheorghe Dinca si a recunoscut duminica faptele de omor, atat in cazul Alexandrei Macesan, fata de 15 ani, cat si al Luizei Melencu, adolescenta de 18 ani disparuta in urma cu cateva luni, conform agerpres. 39; 39;S au recunoscut faptele. Este vorba despre datele…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei Maceșanu, cat si in cazul Luizei Mele cu, a declarat avocatul din oficiu al barbatului.

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, faptele, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, potrivit Mediafax. Revenim cu detalii. Post-ul Gheorghe Dinca a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei…

- DIICOT nu exclude posibilitatea ca suspectul principal in cazul Caracal sa fi avut complici, spune procurorul șef adjunct al DIICOT, Georgiana Hosu.Intrebata daca ne putem aștepta inclusiv la eventuali complici ai lui Gheorghe Dinca, Georgiana Hosu a raspuns „Pana la urma, haideți sa nu inlaturam…

- DIICOT Craiova a dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatului Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal suspectat de uciderea adolescentei de 15 ani din localitatea Dobrosloveni, judetul Olt, acesta urmand a fi prezentat Tribunalului Dolj cu propunere...

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal suspectat de uciderea adolescentei de 15 ani din localitatea Dobrosloveni, judetul Olt, a fost adus sambata la Tribunalul Dolj, unde va fi prezentat judecatorilor cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. DIICOT a informat, printr-un comunicat transmis…

- DIICOT Craiova a dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatului Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal suspectat de uciderea adolescentei de 15 ani din localitatea Dobrosloveni, judetul Olt, acesta urmand a fi prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. DIICOT…