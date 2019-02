Teoria mahmurelii. Cercetătorii au testat veridicitatea zicalei "Vinul după bere e plăcere", care e concluzia Cercetarea a fost facuta pe 90 de subiecti, cu varste cuprinse intre 19 si 40 de ani. Scopul a fost acela de a observa "influenta ordinii si combinatiei consumului de bere si vin si intensitatea influentei acestora asupra mahmurelii". Bautorii au fost impartiti in trei grupuri. Cei din primul grup au consumat cate doua halbe si jumatate de bere si patru pahare mari de vin alb. Al doilea grup a consumat aceeasi cantitate de vautura, dar in ordine inversa. Voluntarii din cel de-al treilea grup au baut la alegere, ori numai bere, ori numai vin. Subiectii au fost apoi tinuti sub suptraveghere… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- În timpul asediului Leningradului (azi St. Petersburg) de catre armata hitlerista, au murit un milion de oameni. La aniversarea din 27 ianuarie a 75 de ani de la tragicul eveniment din timpul celui de-al doilea razboi mondial, Rusia comemoreaza victimele asediului printr-o mare parada militara,…

- Cercetarea arheologica preventiva efectuata de Muzeul Brailei ''Carol I'' pentru construirea Podului suspendat peste Dunare a dus la descoperirea de vestigii din Epoca de piatra, datate din anii 4.700-4.500 inainte de Hristos, potrivit informatiilor facute publice, joi, de seful Sectiei…

- Guvernul de la Helsinki le-a recomandat britanicilor care traiesc in Finlanda sa se inregistreze la autoritatile de imigratie cat mai curand posibil, in contextul ingrijorarilor in crestere legate de posibilitatea unui Brexit 'dezordonat', transmite dpa, preluata de Agerpres. În cazul…

- Autoritatile din domeniul sigurantei au atras atentia ca stratul de zapada care in unele locuri atinge chiar si cativa metri reprezinta deja un pericol. In Alpi, nivelul de alerta de avalansa a fost coborat usor, insa nu a fost suspendat. Echipele din Austria au trimis echipaje pe calea aerului pentru…

- Gluma unui medic stomatolog a devenit viral pe Internet, dupa ce mai multi romani au crezut pe cuvant ceea ce a scris tanarul pe Facebook. Medicul a publicat imaginea unui castel sustinand ca este din Romania si peste 12.000 au distribuit imaginea, desi in realitate este din Germania.…

- Sondaj BCS, prezentat de Realitatea TV in aceasta seara. Cercetarea sociologica a fost realizata in 128 de localitați urbane și rurale din Romania. Subiecții au fost intervievați acasa la ei, prin procedura pas statistic.76% din cei care au raspuns la sondaj sunt de parere ca pensiile speciale…

- Echipele de handbal feminin ale Germaniei si Norvegiei au obtinut victorii, vineri, in primele confruntari din grupa principala II, la CE din Franta. Romania debuteaza duminica, in compania Olandei, atunci cand se vor juca si doua partide din grupa I, amanate de sambata, din cauza protestelor anuntate…