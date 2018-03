Teoria lui Stephen Hawking despre cel mai mare mister: găurile negre Omul de stiinta sustinea ca acestea nu ar produce disparitia totala a informatiilor despre o particula pe care “o inghit”. “Gaurile negre nu sunt chiar atat de negre pe cat par. Si nu sunt inchisorile vesnice pe care ni le imaginam. Particulele pot sa scape dintr-o gaura neagra si, totodata, pot iesi intr-un alt Univers”, afirma savantul in cursul unei reuniuni cu oameni de stiinta organizata la KHT Institute of Technology din Stockholm. Explicand ca si-a “extins” ideile anterioare in domeniu, el a opinat ca o “gaura neagra ar trebui sa fie mare si sa se roteasca pentru a putea fi o trecere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stephen Hawking a murit, miercuri dimineata, „in liniste”, in locuinta sa din Cambridge, potrivit purtatorului de cuvant al familiei, citat de BBC. Avea 76 de ani, se deplasa intr-un scaun cu rotile și comunica prin computer, mintea lui insa era a unui geniu. „Suntem profund intristati de faptul ca…

- Renumitul astrofizician si om de stiinta britanic Stephen Hawking a decedat miercuri dimineata in locuinta sa din Cambridge, a anuntat familia sa. Copiii lui Hawking, Lucy, Robert si Tim Hawking au declarat ca sunt profund indurerati "ca tatal nostru iubit a murit astazi. A fost un mare om de…

- Cunoscutul astrofizician britanic Stephen Hawking a decedat la varsta de 76 de ani, informeaza agentiile internationale de presa citate de Agerpres.ro Anuntul a fost facut de familia fizicianului, potrivit careia cunoscutul om de stiinta a murit impacat in somn, miercuri, la casa sa din Cambridge. Cu…

- Stephen Hawking a murit astazi dupa o lupta cu scleroza laterala amiotrofica ce a inceput in 1963. Marele om de știința avea 76 de ani. A fost diagnosticat cu ALS in 1963 și ar fi trebui sa moara cațiva ani mai tarziu. Doctorii i-au spus la momentul respectiv ca mai are doar doi ani de […] The post…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala.

- Stephen Hawking, una dintre cele mai luminate minți din lumea științifica, a murit miercuri dimineața la varsta de 76 de ani, potrivit The Guardian. ”A fost un mare om de știința și un om extraordinar a carui munca și moștenire vor dainui mulți ani. Curajul și persistența cu geniul și umorul sau au…

- O echipa de cercetatori condusa de Peter Hintz de la Universitatea California, Berkeley s-a intrebat ce s-ar intampla daca am ajunge foarte aproape sau dincolo de orizontul evenimentelor specific gaurilor negre si daca, cumva, am putea supravietui...

- Gaurile negre sunt cele mai stranii fenomene din spatiu si fizicienii recunosc ca inca nu pot sti exact ce se intampla in interiorul lor. Exista multe teorii, iar una din ele sustine ca in interiorul acestora ar putea exista civilizatii foarte avansate. Mai mult, afirma un fizician, chiar si universul…

- In contextul prezentarii de catre Laura Codruta Kovesi a raportului de activitate al DNA pe anul 2017, Remus Borza i-a dat dreptate procurorul șef in ceea ce privește corupția. „Ii dau dreptate procurorului șef al DNA. Exista corupție, mai ales cand e vorba de instituțiile publice, de banul…

- In centrul oricarei galaxii descoperita pana in prezent se afla o gaura neagra supermasiva. Aceste zone se afla intr-o expansiune continua si atrag in interiorul lor praful stelar sau gazele din jurul lor.

- In acest an, pentru prima data, astronomii vor putea masura deplasarea spre rosu a gravitatiei din jurul unei gauri negre. Acest eveniment va putea confirma sau infirma o prezicere a lui Albert Einstein care spune ca atunci cand un obiect (steaua...

- RISIPA…Cum sa dai, de patru ani de zile, cate 30 miliarde lei vechi, anual, catre o institutie care nu functioneaza si nu produce nici un leu? Este un lucru total ilegal, mai ales cand acea institutie are si 40 de angajati, care nu fac altceva decat sa taie frunza la caini. Se poate, insa, la [...]

- ”Baieții in ghete” au parte sambata de primul meci oficial din 2018. Pe ”Știința” vine Chindia Targoviște, chiar ”iepurele” pe care ASU Politehnica trebuie sa-l urmareasca pentru a spera la promovare. Bogdan Andone, tehnicianul alb-violeților, e optimist deși dambovițenii au inregistrat și transferuri…

- Procurorii germani au anuntat marti ca au cerut judecatorilor condamnarea a trei oameni de stiinta de la prestigiosul Institut Max Planck pentru cruzime la adresa animalelor, dupa ce au efectuat experimente pe creierele maimutelor.

- Un fizician avertizeaza ca exista un numar atat de mare incat, daca am incerca sa-l memoram, el ar putea crea o „gaura neagra” in creier. John Baez, un om de știința de la Universitatea California, a declarat pentru Live Science ca exista un numar extrem de periculos. Poate suna ridicol, dar nu și dupa…

- Vineri, 23 februarie 2018, ora 09.00, in Sala Senatului a Universitații din Pitești va avea loc Simpozionul Științific Internațional romano-japonez organizat de catre Universitatea din Pitești impreuna cu Asociația Romano-Japoneza de Educație și Știința A.R.J.E.S., Consiliul Judetean Argeș si Inspectoratul…

- Oasele enigmatice din perioada Mezoliticului gasite in situl Kanaljorden din centrul Suediei ii pun in incurcatura pe arheologii de la Universitatea din Stockholm. Nu seamana cu nimic gasit pana acum, dovezile aratand ca aceste cranii...

- Ahmadreza Djalali, doctor in medicina si cadru didactic la Karolinska Institute din Stockholm, a fost arestat in aprilie 2016 in Iran inainte de a fi condamnat la moarte pentru spionaj. El a fost acuzat, printre altele, ca a transmis Israelului informatii care ar fi ajutat statul evreu sa asasineze…

- Pe pietonalul Stefan cel Mare a avut loc ieri o surpare pe o suprafata de patru metri patrati, in apropiere de Casa Cartii. Incidentul a avut loc in cursul diminetii, iar autoritatile au intervenit pentru a securiza perimetrul, in vederea evitarii unor eventuale accidente. „Din primele verificari, se…

- La locul prabusirii aeronavei „Saratov Airlines” cu 71 de persoane la bord in raionul Ramensckii din suburbia Moscovei a fost descoperita si cea de-a doua cutie neagra, dupa ce inca ieri fusese anuntat despre descoperirea primei dintre ele. Despre aceasta a comunicat pentru RIA Novosti reprezentantul…

- La locul prabusirii aeronavei „Saratov Airlines” cu 71 de persoane la bord in raionul Ramensckii din suburbia Moscovei a fost descoperita si cea de-a doua cutie neagra, dupa ce inca ieri fusese anuntat despre descoperirea primei dintre ele. Despre aceasta a comunicat pentru RIA Novosti reprezentantul…

- Barbatul care s-a omorat aruncandu-se in fata trenului avea 88 de ani, era separat de sotia sa care statea in apropiere,iar in buzunarul hainei sale a fost gasit un bilet prin care ruga sa fie contactat fiului sau. Batranul a lasat numele si numarul de telefon al fiului. Articolul UPDATE| S-a SINUCIS…

- Mutare mai puțin anticipata facuta de ”Baieții in ghete”. ASU Politehnica a mai luat un mijlocaș, de aceasta data sub forma de imprumut. Vasile Mihai, de la prim-divizionara FC Voluntari, se pregatește de azi cu formația susținuta de druckeri. In tur acesta a evoluat pentru CS Afumați. Vasile Fernando…

- Pentru ca legea sa raspunda tuturor nevoilor, parlamentarul a avut mai multe intalniri cu oamenii care au nevoie de aceasta schimbare. Ultima discutie a fost la Brasov, acolo unde Adriana Saftoiu s-a intalnit cu persoane surde care considera proiectul sansa lor la o viata mai buna. 30.000 de romani…

- In țara analfabeților funcțional, in care absolvenții facultaților nu pot ințelege ceea ce citesc, s-au trezit unii mari specialiști in limba romana. Și daca nu mai sunt plagiate, dosare facute de DNA sau alte pretexte pentru a inlocui argumentele politice, s-a ajuns la circul de astazi. Ca „pamblica”…

- Se cere de urgenta convocarea Consiliului Local Ploiesti pentru aprobarea unui proiect de urgenta prin care o echipa de detectivi sa dezlege cel mai mare mister al secolului! Un birou din Palatul Administrativ a disparut peste noapte, niciun functionar din Primarie neputandu-si explica unde s-a evaporat…

- Valcov l-a consiliat, neoficial, și pe fostul premier Mihai Tudose, acum fiind insa numit pe baza unui act oficial. Pentru un an, in intervalul 2014-2015, Darius Valcov a fost ministru al Finanțelor, in Guvernul Ponta. Potrivit rechizitoriului procurorilor, in 2009, omul de afaceri Theodor Berna l-a…

- Municipalitatea doreste sa-si diminueze patrimoniul privind spatiile de locuit pe care Primaria le detine, asta dupa ce ani la rand locuintele sociale au reprezentat ”gauri negre” la bugetul local, dupa cum sustine primarul Ionut Pucheanu care doreste ca aceste locuinte sa poata fi scoase la vanzare.…

- Incendiul de la școala generala din Magherești, din Sacelu, este localizat. 17 copii au fost evacuați in momentul producerii incendiului. Nu sunt persoane care sa necesite ingrijiri medicale. Articolul FOTO: Incendiu la o școala din Sacelu! 17 copii evacuați apare prima data in GorjDomino - cotidian…

- Internautii sunt deja familiarizati cu doua filmari incitante, puse la dispozitie de Departamentul american al Apararii. Ambele materiale video prezinta imaginea termica a unui obiect zburator neidentificat, potrivit Business Insider.

- De la descoperirea lor in anii '60, savantii au dorit sa afle raspunsul la o intrebare importanta: cate de masive pot deveni stelele neutronice? Spre deosebire de gaurile negre, aceste stele nu pot creste in masa in mod arbitrar dincolo de...

- Cunoasterea istoriei are un rol decisiv in formarea modului in care oamenii inteleg lumea in care traiesc si actioneaza apoi pentru a modela viitorul. Progresul lumii moderne a fost in mare masura legat de cresterea insemnatatii educatiei scolare cu privire la trecutul istoric si de capacitatea acesteia…

- Chris Packham, profesor asociat la Universitatea Texas din San Antonio (UTSA) si colegii sai de la Universitatea Florida, au observat pentru prima data campul magnetic al unei gauri negre din galaxia noastra in mai multe lungimi de unda.

- Una dintre „gaurile negre” ale orașului sunt blocurile sociale din Subcetate și Viișoara. Deși cu mari greutați incaseaza chiria de la locatari, Primaria Bistrița pare sa se straduiasca sa ofere toate condițiile, inclusiv reparațiile și verificarile la centralele termice. Acest serviciu ajunge sa coste…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca a solicitat ca in urmatoarea sedinta de Guvern, pe 31 ianuarie, sa se adopte ordonanta pentru amanarea termenului de depunere pana la 1 martie pentru declaratia 600 „pentru a le da posibilitatea sa mearga pana la eliminarea Declaratiei 600″. BREAKING:…

- Gaura neagra devorand o stea-partener Universul este un loc misterios. Planetele, stelele, galaxiile - toate au misterele lor, inca neexplicate de stiinta. Dar nimic nu este mai straniu si mai uimitor decat gaurile negre. Au fost "formulate" intai pe spatele unui plic, dar insusi cel care le-a sugerat…

- Daca nu reusesc sa colonizeze alte planete, oamenii vor disparea, din cauza poluarii, suprapopularii, razboaielor si a lipsei hranei. Cunoscutul astrofizician Stephen Hawking a declarat ca avem doar 100 de ani la dispozitie pentru a colonia o alta planeta, altfel vom intra in declin ca specie. Altii…

- Daca nu reusesc sa colonizeze alte planete, oamenii vor disparea, din cauza poluarii, suprapopularii, razboaielor si a lipsei hranei. Cunoscutul astrofizician Stephen Hawking a declarat ca avem doar 100 de ani la dispozitie pentru a colonia o alta planeta, altfel vom intra in declin ca specie. Altii…

- In cadrul noului studiu, care urmeaza pasii lui Albert Einstein si mai tarziu ai lui Stephen Hawking, cercetatorii ChunJun Cao si Sean Carroll de la California Institute of Technology (CalTech) si-au propus sa vada daca pot determina proprietatile...

- Saggitarius A* (reprezentare artist) Daca ați auzit doar un singur lucru despre gaurile negre, acela este probabil ca, din interiorul orizontului evenimentelor gaurii negre, nimic, nici macar lumina nu poate scapa. In acest moment este firesc sa ne intrebam: daca nimic nu poate scapa dintr-o gaura…

- Stephen Hawking a vorbit, în cadrul unei conferințe, despre depresie, pe care o compara cu o gaura neagra. „Mesajul acestei prelegeri este ca gaurile negre nu sunt atât de negre precum sunt prezentate. Nu sunt închisori eterne, asa cum s-a crezut cândva. Lucrurile…

- Stephen Hawking a transmis un mesaj incurajator persoanelor care sufera de depresie. Reputatul om de știința a comparat depresia cu o gaura neagra dar a precizat ca exista posibilitatea de a scapa chiar și de forța gravitaționala a acesteia. Intr-o conferința publica organizata de BBC, profesorul Stephen…

- Hawking a vorbit duminica, inainte de ziua lui de nastere, in cadrul conferintei „Reith Lecture", organizata la Royal Institute din Londra, in prezenta unui public format din 400 de persoane. „Mesajul acestei conferinte este ca gaurile negre nu sunt atat de negre cum sunt prezentate. Nu sunt inchisori…

- Omenirea se afla pe punctul de a fi martora a primelor imagini cu o gaura neagra. Astfel va fi dovedita inca odata existenta ''monstrilor'' interstelari ai lui Einstein. In 2018, specialistii se asteapta sa observe silueta unui disc ce ar apartine unei gauri negre supermasive aflate in centrul galaxiei…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea California, Santa Cruz, a adus primele dovezi directe conform carora gaurile negre supermasive controleaza formarea stelelor si, prin extensie, modeleaza forma intregii galaxii.

- Gaurile negre reprezinta un adavarat pericol pentru dezvoltarea si evolutia viatii in Univers. Radiatia emisa in perioada in care acestea “inghiteau” materia din apropiere distruge eventuala atmosfera si viata de pe planetele situate prea aproape. Ca rezultat, eventualele forme de viata dintr-o raza…

- Mașini zburatoare, vaccinuri revoluționare și tratamente medicale pentru boli precum cancerul sau malaria. Plus multe proiecte spațiale, care ne promit ca la finalul acestui an ne vor spune mai multe despre Univers. Iata cateva dintre așteptarile anului 2018 in materie de știința și tehnologie.

- Prima imagine focalizata a Sagittarius A*, gaura neagra din centrul galaxiei noastre, Calea Lactee, realizata de catre telescopul spatial in raze X NuSTAR (Nuclear Spectroscopic Telescope Array)Imagine: wikipedia.org Gaurile negre reprezinta un adevarat pericol pentru dezvoltarea si evolutia vietii…

- Albert Einstein este unul dintre cei mai mari oameni de stiinta, dar ce a lasat in urma reprezinta mai mult decat cunoasterea stiintifica. Chiar si astazi, viziunile lui inspira oamenii de peste tot in lume. Totusi, de multe ori, Einstein...

- Una dintre cele mai versatile piese vestimentare, ce exista fara doar și poate in garderoba oricarei femei, este rochia neagra. Cele care nu dețin inca una care sa le satisfaca preferințele pot oricand face o investiție in acest sens, fiind recomandata pentru ca este rochia ce se poate purta in marea…