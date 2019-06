Teoria lui Curea: De ce boicotează Caramitru, Alexe și Ioniță YANGO Iata ce scrie Mirel Curea, pe Facebook: ”Putin, un taxi, trei țeste și saritura in piscina fara apa! Rezervistul de presa Sorin Ionița, nu aveți de unde sa-l știți, este un fost plutonier de presa, acum detașat in interes de serviciu in fel de fel de locuri, ca expert in fel de fel de chestii, paleo-soroșist, proto-tefelist, anunța lumea sa nu se bazeze pe el:

„Atata doar zic: cand puneti pe mobil aplicatia(n.m. Yandex) cu miscarile voastre si bagati cardul bancar in baza FSB, daca o iesi ceva prost, sa nu cereti statului roman (adica mie, contribuabil) sa va extraga… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

