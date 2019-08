Ca și in cazul Elodiei Ghinescu, și acum se ridica semne de intrebare, in condițiile in care acum aflam ca era o groapa de gunoi intermediara chiar aproape de casa lui Gheorghe Dinca.

O teorie a conspirației, bazata pe o problema ridicata de specialiști și-n cazul dispariției Elodiei Ghinescu, vorbește despre posibilitatea ca Gheorghe Dinca sa fi aruncat corpul victimei/lor la gunoi, acolo unde anchetatorii n-au cautat, iar incendiul de astazi ar fi unul convenabil pentru acoperirea urmelor.

Viceprimarul din Caracal spune insa ca acolo in fiecare an a fost incendiu la groapa…