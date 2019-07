Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul Uniunii Europene, Romania a avut cel mai mare deficit guvernamental raportat la Produsul intern brut in primul trimestru din acest an, cu 4,5 din PIB, in conditiile in care, in zona euro, deficitul guvernamental a fost 0,5 din PIB iar Uniunea Europeana a avut deficit guvernamental de 0,6…

- "Asa cum am promis, investim in sanatate si educatie. Am alocat 7,3 miliarde de lei in plus in anul 2019 fata de anul trecut pentru sanatate si 9,9 miliarde de lei mai mult pentru educatie. Cresterea economiei a generat noi locuri de munca. De la 1 ianuarie 2017, guvernarea PSD-ALDE a creat peste…