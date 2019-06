Stiri pe aceeasi tema

- In PSD a aparut al treilea potențial candidat la prezidențiale.Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici a anunțat sambata, in ședința informala de la Neptun, ca vrea sa intre in cursa pentru desemnarea prezidențiabilului PSD, așadar acesta urmand sa fie testat in cadrul sondajelor din PSD, au…

- Potrivit acestora, Dancila a avut, vineri seara, la hotelul Doina din Neptun, o discutie cu mai multi membri si lideri ai organizatiilor PSD din tara, in timpul careia si-ar fi exprimat preferinta pentru "figuri noi" la varful partidului. Unul dintre posibilii candidati la prezidentiale agreati de premierul…

- La intalnirea de la Neptun este posibil sa se discute inclusiv despre prezidențiabilul PSD. Viorica Dancila afirma ca inca nu au inceput sondajele pentru desemnarea acestuia."Daca Eugen Teodorovici vrea sa candideze la prezidențiale, nimeni nu ii ingradește dreptul. Nu le-am inceput sondajele…

- Fostul presedinte Traian Basescu a comentat ipoteza ca realizatorul TV Mihai Gadea sa fie candidatul PSD la alegerile prezidentiale, spunand ca a scazut mult nivelul de exigenta, daca se vorbeste de asemenea candidati.

- Deputatul PMP de Constanta Robert Turcescu face o analiza la obiect a situatiei politice rezultate in urma alegerilor europarlamentare, dar si a votului pentru referendum. Parlamentarul spune ca, in acest moment: "Iohannis si PNL vor guvernarea. Ciolos si Barna vor anticipate. Dancila anunta ca nu demisioneaza.Despre…

- Prezent la Ploiesti, pentru a prezenta planul de actiune al PMP pentru Parlamentul European, fostul presedinte al României, Traian Basescu a vorbit, în cadrul unei conferințe de presa, despre posibilitatea ca Laura Codruța Kovesi sa candideze la alegerile

- Prim-ministrul lituanian Saulius Skvernelis și-a anunțat duminica intenția de a demisiona din funcție in luna iulie, dupa ce nu a reușit sa se califice in turul doi al alegerilor prezidențiale din țara, relateaza BBC, conform agerpres.ro.Conform sondajelor organizate inaintea primului tur…