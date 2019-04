Stiri pe aceeasi tema

- Prima rectificare bugetara este planificata in iulie si va viza, printre altele, veniturile in scadere ale unor comunitati locale fata de cele previzionate, a explicat, luni, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "La estimarea de venituri la nivel local, aici pot fi diferente. Din ce? Va…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, vrea sa discute, marti sau miercuri, cu reprezentantii comunitatilor locale pe marginea bugetului, el precizand ca sumele pe care le vor primi sunt cele convenite la constituirea bugetului. "O sa invit cele patru structuri asociative, daca nu chiar manie…

- "La estimarea de venituri la nivel local, aici pot fi diferente. Din ce? Va dau un singur motiv. Sa spunem ca o comunitate locala a avut o tranzactie anul trecut. A avut un venit incasat. Dar in acest an acel venit nu se mai incaseaza. Si atunci intr-adevar previziunea legata de veniturile comunitatii…

- "O sa invit cele patru structuri asociative, daca nu chiar maine (marti, n.r) sau cel tarziu miercuri la o discutie pe acest subiect legat de buget, pe cheltuielile de pe partea sociala, ca sa clarificam aceste lucruri si ale elemente pe care dansii le au de adus in discutie pe diferite zone, nu…

- Execuția bugetului general consolidat, pe baza datelor operative de execuție, s-a incheiat pe primele doua luni ale anului 2019 cu un deficit de 5,2 miliarde de lei, respectiv 0,51% din PIB, fața de 5,5 miliarde lei, respectiv 0,58% din PIB inregistrat in aceeași perioada a anului 2018.Veniturile…

- Veniturile bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2019 se estimeaza la 76,67 miliarde de lei, reprezentand 7,5% din Produsul Intern Brut, iar in cadrul acestora veniturile totale ale bugetelor locale se estimeaza la 57,65 miliarde de lei, respectiv 5,6% din…

- Liviu Dragnea vine cu vești bune pentru toți primarii din Romania. Liderul PSD declara ca primarii din toata țara vor pastra toate sumele incasate din impozitul pe venit și vor primi 11 miliarde de la Guvern, din cotele de TVA. Iata și postarea integrala a liderului PSD pe o rețea de socializare” ”WIN-WIN…

- "Anul trecut se inchide, pentru ca datele oficiale vor fi undeva la finalul lunii martie, cand si Eurostat va veni si va confirma exact, cu un deficit bugetar sub 3% din PIB. Noi am spus undeva sub 2,9% din PIB, in zona acea. Chiar daca nu avem datele oficiale inca, vor fi date pe executia pe decembrie,…