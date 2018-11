Teodorovici: Vom închide acest an cu deficit sub 3%

Romania va inchide acest an cu deficit sub 3% din PIB, asa cum s-a angajat, a declarat, marti, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.



El a fost intrebat, la Palatul Parlamentului, daca Romania risca in acest an declansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de deficit excesiv.



"Nu, nu. Vom inchide acest an sub 3 (la suta - n.r.) cum ne-am angajat. Oricum, la nivel de european sunt si vor fi astfel de masuri pentru ca ei au spus, cei de la Comisie, trebuie sa luati masuri care sa duca la scaderea acestui deficit. Si, e posibil, procedural, sa se spuna: uitati,…