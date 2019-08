Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Executiv al PSD Eugen Teodorovici a declarat în cadrul conferinței Organizației Femeilor Social Democrate ca își pastreaza dorința de a candida pentru președinția acestui for. Acesta spune ca își dorește sa schimbe mentalitatea barbaților în privința femeilor, relateaza…

- Presedintele Executiv al PSD - Eugen Teodorovici a negat ca ar fi avut negocieri cu liderul Pro România - Victor Ponta despre înlaturarea presedintelui PSD Viorica Dancila si preluarea functiei de premier în locul acesteia.

- Dorinta, intentia si decizia Ministerului de Finante nu este de a taia calatoriile gratuite cu trenul pentru studenti, ci strict de a imbunatati activitatea studenteasca, a declarat, miercuri, ministrul de resort, Eugen Teodorovici, la finalul sedintei de Guvern. ‘Pot sa va spun ca dorinta, intentia…

- Crima oribila de la Caracal intra, marti, in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. La masa se vor aseza presedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila, ministrul de Interne, dar si sefii serviciilor. Seful STS si-a dat deja demisia, in urma deficientelor din acest caz, iar in CSAT se…

- Ministrul Apararii nationale, Gabriel Les, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Cluj, ca doreste ca niciun militar sa nu fie afectat de taxa de solidaritate anuntata de ministrul Eugen Teodorovici pentru pensiile speciale. "Dorinta mea e sa nu fie afectati deloc. Dar, la discutiile preliminare…

- Scutirea de impozit pe venit a angajaților din sectorul IT este o masura buna, care in timp a dus la dezvoltarea acestui domeniu, spune ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, precizand ca a avut discuții cu patronatele din mai multe domenii, cum ar fi industria textila și industria prelucratoare,…