Teodorovici va prezenta în şedinţa de Guvern noua aplicaţia ANAF pentru poprirea electronică „Apropo de popriri. Va dau acum exemplu. Azi (marti - n.r.) am avut prezentata nota pentru a informa maine (miercuri - n.r.) in sedinta de Guvern despre modul in care aceasta poprire va deveni electronic efectuata, fara sa se mai trezeasca omul cu sume de bani blocate, plata si dupa aceea blocarea sa dureze n zile, firma sau persoana fizica. In iulie, luna aceasta, eu am promis ca acest lucru se va schimba. Maine in Guvern avem o informare exacta i (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Executivul Dancila are prima ședința de guvern dupa votul din Parlament dat moțiunii de cenzura. Exista temerea ca joi ar putea fi adoptata controversata Ordonanța privind Codul Administrativ, contestata de Opoziție și chiar de sindicatul funcționarilor publici.

- Proiectul de Ordonanta de Urgenta privind reglementarea activitatii platformelor de ridesharing va fi in prima lectura in sedinta de Guvern de joi, 20 iunie, iar dupa primirea avizului din partea Consiliului Economic si Social (CES) va intra pentru adoptare in sedinta de saptamana viitoare, a anuntat,…

- Marian Oprișan s-a prezentat joi dimineața la Palatul Victoria pentru o intalnire cu premierul Dancila. Intalnirea dintre cei doi are loc inainte de CEx, care va avea loc astazi la ora 11.00. Potrivit Antena3, la Palatul Victoria sunt așteptați mai mulți lideri PSD.Comitetul Executiv al PSD…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, a precizat ca in sedinta de Guvern de joi urmeaza sa fie discutate clarificarile aduse proiectului Legii pensiilor, in baza deciziei Curtii...

- DECLARAȚIE UNICA. Autoritatile iau in calcul reintroducerea posibilitatii depunerii Declaratiei unice pe format hartie, pentru o perioada de timp, cel putin pana la finalul acestui an, potrivit ministrului finantelor Eugen, Teodorovici.DECLARAȚIE UNICA. Normele legale in vigoare prevad ca Declaratia…

- Ministerul Sanatatii este pe ultima suta de metri cu demararea proiectelor spitalelor regionale din tara, in sedinta de Guvern de marti urmand sa fie aprobati indicatorii tehnico-economici pentru prima astfel de unitate spitaliceasca – cea de la Iasi, a declarat luni, la Horezu, ministrul Sorina Pintea.…

- ”In data de 24 aprilie 2019, ministrul afacerilor interne, doamna Carmen Dan a convocat o intalnire de lucru la sediul Direcției Generale Anticorupție, la care au participat directorul general adjunct, comisar-șef de poliție Octavian Melintescu și personalul D.G.A. prezent in unitate, in timpul careia…

- Parlamentul a votat, miercuri, solicitarea presedintelui Klaus Iohannis privind organizarea referendumului pe Justitie, intr-o sedinta marcata de tensiuni. Mai exact, PNL si USR au acuzat PSD ca a introdus in raport mai multe recomandari ce nu au fost discutate marti de Comisiile juridice…