Realizarea unui sistem mai bun de sanatate in tarile in curs de dezvoltare depinde fundamental de finantare, iar un rol esential le revin ministerelor de Finante, a declarat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, in cadrul reuniunii G20 de la Fukuoka, Japonia. 'Suntem incantati ca initiativa Presedintiei Japoneze a G20 privind finantarea sistemelor de sanatate in statele in curs de dezvoltare are foarte multe rezultate, inclusiv documentul de principii pentru care ne-am afirmat sprijinul astazi. Consideram ca realizarea unui sistem mai bun de sanatate in tarile in curs de dezvoltare,…