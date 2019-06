Stiri pe aceeasi tema

- Realizarea unui sistem mai bun de sanatate in tarile in curs de dezvoltare depinde fundamental de finantare, iar un rol esential le revin ministerelor de Finante, a declarat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, in cadrul reuniunii G20 de la

- Realizarea unui sistem mai bun de sanatate in tarile in curs de dezvoltare depinde fundamental de finantare, iar un rol esential le revin ministerelor de Finante, a declarat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, in cadrul reuniunii G20 de la Fukuoka, Japonia. 'Suntem incantati ca initiativa…

- Persoanele fizice pentru care baza de calcul a contributiei la sanatate a fost rotunjita la nivelul unui sau, dupa caz, a 12 salarii de baza minime brute vor beneficia de anularea contributiei la sanatate si a penalitatilor aferente perioadei 1 iulie 2015 31 decembrie 2017, a anuntat marti ministrul…

- * Guvernul a decis reducerea TVA la 5% pentru produsele traditionale, a anuntat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Potrivit acestuia, actul normativ era printre cele asteptate si aduce avantaje atat cetatenilor, cat si economiei in ansamblu. * Persoanele fizice pentru care baza de calcul a contributiei…

- Persoanele fizice pentru care baza de calcul a contributiei la sanatate a fost rotunjita la nivelul unui sau, dupa caz, a 12 salarii de baza minime brute vor beneficia de anularea contributiei la sanatate si a penalitatilor aferente perioadei 1 iulie 2015 - 31 decembrie 2017, a anuntat marti ministrul…

- Din cele 20 de milioane de IMM-uri din Europa, doar 3000 sunt in prezent cotate la burse de valori In cadrul uniunii piețelor de capital, UE va dispune in curand de un nou cadru pentru a ajuta intreprinderile mici și mijlocii sa acceseze noi surse de finanțare. Astazi, reprezentanții permanenți la UE…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat sambata, in contextul anuntului ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, privind concedieri in zona administratiei publice, ca daca acestea vizeaza "beizadelele PSD-iste" poate fi o masura buna, insa a aratat ca se indoieste de acest lucru. "Depinde pe cine…

- Presedintele PNL Constanta, deputatul Bogdan Hutuca, a declarat, vineri, ca ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, s-a transformat dupa ce a ajuns in aceasta functie intr-un tip obedient lui Darius Valcov pentru care gandirea economica si interesul Romaniei nu mai conteaza. Hutuca crede ca…