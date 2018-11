Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul finantelor publice, Eugen Teodorovici, participa astazi si maine la reuniunile Consiliului pentru Afaceri Economice si Financiare al Uniunii Europene si ale EUROGROUP in format extins, care vor avea loc la Bruxelles. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, pe agenda Consiliului…

- Asociația Editorilor din Romania saluta decizia de marti a miniștrilor de finanțe din UE de a permite statelor membre sa alinieze nivelul TVA la cartea electronica cu cel aplicat carților tiparite. Reunit la Luxemburg, Consiliul pentru Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene a convenit…

- Ministrii de Finante din UE au decis marti sa scada TVA pentru cartile electronice si alte publicatii digitale, si sa o alinieze la cota redusa aplicata cartilor si publicatiilor tiparite. Acordul a fost anuntat de ministrul austriac de Finante, Hartwig Loeger, intr-o dezbatere publica la…

- Implementarea mecanismului generalizat de taxare inversa a TVA poate contribui semnificativ la reducerea incidentei fraudelor in domeniu si la cresterea gradului de conformare, a declarat marti ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la reuniunea de la Luxemburg a Consiliului pentru Afaceri…

- Ministrul finantelor publice Eugen Teodorovici a declarat ca Romania este interesata sa obtina statutul de piata emergenta pentru piata de capital de la Bucuresti, in cadrul reuniunii informale a Consiliului pentru Afaceri Economice si Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN).

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, considera ca Uniunea Europeana (UE) are nevoie de un alt model de fundamentare al politicilor europene, in conditiile in care funcția de stabilizare macroeconomică la nivelul uniunii trebuie să aibă în vedere in special interesele statelor afectate de…

