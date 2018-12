Pe marginea subiectului legat de bugetul pe 2019, intrebat de Radu Tudor in cat timp se vor construi 1000 de gradinițe, in Romania, ministrul de Finante a oferit un raspuns transant:

"La nivel de Guvern, eu am spus-o foarte clar. Una dintre problemele Romaniei este aceea de onorship, de asumare a responsabilitatii. Trebuie sa imparțim sarcinile aste importante pe ministri. Daca eu imi asum sa construiesc 500 de gradinite, ma ocup in structura mea. Fac un calcul, analiza si va spun ca in ziua de joi, ora cutare, voi da in folosinta atatea gradinite. Nu am facut treaba asta? Capul trebuie…