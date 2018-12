Stiri pe aceeasi tema

- "Nu toti privatii, dar vor fi controale facute de Ministerul Finantelor impreuna cu Ministerul Sanatatii pentru ca sunt, se pare, o serie cheltuieli care se fac probabil altfel decat prevede legea. O sa vedeti exact cand facem controlul. Sunt cateva structuri pe care Ministerul Sanatatii le-a indicat.…

- Conform informatiilor oferite de catre Agentia de Dezvoltare Nord-Est, cauza amanarii ȋnceperii investitiei este respingerea documentatiei de atribuire a contractelor de servicii de proiectare si executie lucrari si cea privind serviciile de consultanta pentru managementul de proiect. Concret: - …

- Agenția Naționala de Integritate a constatat faptul ca CONSTANTINESCU MIHAI, Șef Serviciu Audit Public in cadrul Ministerului Sanatații, s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 06 iunie 2017 – 05 ianuarie 2018, intrucat a deținut simultan funcția de Șef Serviciu Audit Public din Ministerul…

- Agentia Nationala de Integritate arata, intr-un comunicat de presa transmis marti, ca Mihai Constantinescu, sef Serviciu Audit Public in Ministerul Sanatatii, s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 6 iunie 2017 - 5 ianuarie 2018, intrucat a detinut simultan functia de sef Serviciu Audit…

- In perioada 20 iunie 2017 – 30 septembrie 2018, sistemul PREVENT a analizat, in vederea prevenirii conflictului de interese, un numar de 16.256 de proceduri de achiziție publica cu o valoare totala de 72 miliarde lei (aprox. 15,4 miliarde euro). Procedura cu cea mai mare valoare analizata de PREVENT…

- Primarul Rașnovui, Liviu Butnariu, a anunțat, intr-o conferința de presa, ca s-a semnat, dupa multe tergiversri, contractul pentru „Restaurarea, conservarea și valorificarea durabila a Cetații Rașnov (incinta de vest) și crearea infrastructurii conexe”. Prima documentație de atribuire pentru „Servicii…

- Guvernul a anuntat sambata seara ca premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, sa elaboreze un act normativ care “sa introduca mecanisme corective pentru asigurarea unui tratament corect si echitabil al contribuabililor”, titreaza News.ro. Executivul a precizat ca…

- Eugen Teodorovici a explicat care sunt pricipiile de acordare a voucherelor de vacanța și cum ajuta ele dezvoltarea sectorului de servicii in țara noastra. „Partea de vouchere s-a dovedit a fi o masura foarte buna și care trebuie sa ramana mai departe și anul viitor, intr-o forma sau alta,…