Teodorovici sustine ca se vor majora salariile de baza ale bugetarilor in 2019

- "Asa cum am spus, anul viitor salariile si pensiile se vor lua cu siguranta. Cresterea salariilor, conform Legii 153, se va aplica la fel, dar si ceea ce am spus cu punctul de pensie de la 1 septembrie cu 15% se va aplica. In felul acesta facem bugetul pe 2019. In rest, acele prorogari de masuri…

- Cresterea salariilor bugetarilor se va aplica si anul viitor la fel ca si majorarea punctului de pensie cu 15% de la 1 septembrie 2019, iar voucherele de vacanta se vor da pentru toti bugetarii la fel ca in 2018, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.…

- ​Sporurile, indemnizațiile și primele de care beneficiaza bugetarii se vor menține in 2019 "cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018", se arata intr-un proiect de OUG care ar urma sa fie aprobat in curand de Guvern, potrivit Federației Sindicatelor din Administratia Naționala…

- In ședința de Guvern de vineri ar urma sa fie aprobat un proiect de Ordonanța prin care salariile bugetarilor vor fi inghețate de anul viitor, potrivit lui Sorin Dumitrașcu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor.Lia Olguța Vasilescu a spus, la Parlament,…

- Anunț de la ministrul Finanțelor! Salariile bugetarilor vor crește cu 25% de anul viitor. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a dat asigurari ca in sistemul bugetar se va aplica incepand de anul viitor cresterea de 25% prevazuta in Legea salarizarii, infirmand, totodata, o inghetare a salariilor…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice (MFP), a precizat ca a calculat impactul bugetar al Legii pensiilor. ”Legea pensiilor a fost ieri avizata de Finante si mâine, în sedinta de Guvern, ca mâine va fi sedinta de Guvern, nu joi, va…