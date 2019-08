Majorarea accizei la tutun a fost necesara pentru armonizarea unei Directive Europene, altfel Romania risca deschiderea unei proceduri de infringement, a afirmat, marti, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intr-o conferinta de presa, adaugand ca "nu are darul de a pune taxe si impozite".



"La acciza pe tutun este vorba de notificari venite din partea Comisiei Europene sub amenintarea deschiderii unui infringement pentru Romania pentru nearmonizarea sau neactualizarea cu directiva respectiva. Nu face Ministerul de Finante - si v-am mai spus si o repet in continuare - nu…