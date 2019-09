Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, senatorul PSD Eugen Teodorovici, a declarat ca sustine principiul unui Guvern "mai suplu", cu ministere mai putine ca numar, dar o decizie in acest sens va fi luata in CExN al...

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca Guvernul nu se poate intruni in sedinte si nu poate nici sa emita ordonante de urgenta, avand in vedere ca echipa este incompleta. "Putem avea (sedinta, n.r.) doar daca echipa guvernamentala este completa. Eu, totusi, stau si ma intreb…

- "Cei care au aceste analize facute, aceste certificate care constata acel factor determinant, ca si in cazul altor ministere si pentru care am legiferat, ni s-a parut un act corect, pana cand se va discuta si se va decide eventual anularea acestui spor, e bine si corect si moral fata de colegii mei…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a informat, duminica, ca saptamana viitoare va fi luata o decizie cu privire la modul in care se va efectua rectificarea bugetara, dupa o discutie cu structurile asociative ale municipiilor, oraselor si comunelor, fiind doua posibile variante.…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, considera ca tinerii care se înscriu în Programul Oficial de Internship al Guvernului ar trebui sa fie angajați în administrație fara examen.“Ar trebui schimbat ceva și în cadrul legislativ actual. Adica dupa aceste…

- Eugen Teodorovici anunta ca impozitul pe venit pe primul trimestru va fi alocat in intregime UAT-urilor"La aceasta discutie s-a discutat foarte clar si transparent. (...) Noi am spus foarte clar doua lucruri: ca impozitul pe venit pe primul trimestru va fi alocat in intregime UAT-urilor. Pentru luna…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, considera ca tinerii care se inscriu in Programul Oficial de Internship al Guvernului ar trebui sa fie angajați in administrație fara examen, potrivit Hotnews.ro.

- Președintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a zis marți la Antena 3 ca e nevoie de o remaniere cat mai rapida a Guvernului și ca ar trebui și o restructurare si in opinia acestuia mai mult de 5 ministere ar putea sa fie desfiintate.„Poate o remaniere ar fi, sa spunem, indicata mai repede…